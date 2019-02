scuolainforma

: Lotta al cyberbullismo, il resoconto di un’esperienza condivisa a Roma - scuolainforma : Lotta al cyberbullismo, il resoconto di un’esperienza condivisa a Roma - manuelataffi : Safer Internet Day 2019, in Italia si lotta contro il cyberbullismo - C1992Fede : “Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo”. Oggi si è parlato di #lotta e #prevenzione al bullismo e cy… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)al, “meglio insieme che da soli”. Ildi un’esperienzatra i referenti di un ambito scolasticono, sempre supportati dai Municipi. Risultato un Regolamento condiviso già adottato da diversi comprensivi. Ma il lavoro non finisce qui!al, le figure e gli impegni La legge 71/17 (contrasto al) scrivevo qualche mese fa ” è un buon provvedimento! Nasce dal “sacrificio” di C. Picchio, che ha portato E. Ferrara ( insegnante di musica e poi senatrice) a farsi promotrice della suddetta legge. La Repubblica italiana “entra nella partita”. Finora si era limitata ad osservare il problema. La sua presenza è un mix tra la dimensione formativa (=inclusione) e sanzionatoria”. La sua doppia natura comporta i seguenti impegni per le scuole: 1) nomina di un Referente per il contrasto ...