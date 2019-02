Livorno | peschereccio affonda davanti al porto | salvi 3 marinai

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Incidente nella serata di ieri all’imboccatura deldi: unto, e i 3 uomini dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. La Sala operativa della Guardia costiera diha ricevuto la richiesta di soccorso via radio da parte del motopesca Lupicante – 18 metri di lunghezza – che stavando vicino alla Diga curvilinea all’interno deldi. Sono scattati i soccorsi coordinati dalla Sala operativa: il recupero dei naufraghi è stato immediato, scongiurando ulteriori gravi conseguenze per i membri dell’equipaggio che successivamente sono stati affidati alle cure del personale del 118 con un lieve principio di ipotermia.L'articoloalMeteo Web.