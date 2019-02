Leggi razziali | il film 1938 | Diversi arriva nelle scuole

Giorno della memoria - le iniziative nelle principali città per non dimenticare chi venne ucciso dalle Leggi razziali : A Roma più di 170 gli appuntamenti. Tra questi, alle 14, alla Casina dei Vallati si inaugura la mostra 'La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei 1938-1943'. Al Palazzo delle ...

1938 - le Leggi razziali e gli italiani che non erano brava gente : «C'è la tendenza a fare cose senza ricordare il passato, quello che è già stato». Risponde così il giornalista e scrittore Fabio Isman alla domanda se trova nel presente segni di quel passato che racconta in 1938, l'Italia razzista edito dal Mulino.

Cast e personaggi di Figli del destino : il docufilm di Rai1 sulle Leggi razziali con Valentina Lodovini e Massimiliano Gallo : Con l'avvicinarsi della Giornata della memoria del prossimo 27 gennaio, Cast e personaggi di Figli del destino questa sera sono pronti a colpire il pubblico di Rai1 riportando alla mente il decreto sulle leggi razziali che vietava agli ebrei, tra le tante cose, di mandare i propri Figli a scuola o di svolgere alcune professioni. Ci sarà proprio la firma di re Vittorio Emanuele III nel 1938 alla base del docufilm di Rai1 che oggi, 23 gennaio, ...

Matteucci - Centro Don Milani - : 'Indifferenza di ieri su Leggi razziali si ripete oggi di fronte a tragedia Mediterraneo' : ... pregiudizi, falsità contro una minoranza inserita perfettamente da secoli nella società italiana, al cui progresso aveva dato un notevole contributo nei settori più diversi: dalla scienza all'arte, ...

Due seminari di Unimore per ricordare l'ottantesimo anniversario delle Leggi razziali : I seminari dal titolo 'Origini e conseguenze culturali delle leggi razziali italiane del 1938: scienza, università, accademie' saranno mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 15.00 presso l'...

'I figli del destino' - i bambini di ieri e di oggi e le conseguenze delle Leggi razziali : In onda il 23 gennaio su Rai1 il docufilm 'I figli del destino' di Francesco Micciché e Marco Spagnoli che racconta le conseguenze delle leggi razziali del '38 sulla vita di quattro bambini, Liliana ...

A Torino una mostra per ricordare Mario Lattes e una ricerca degli studenti sulle Leggi razziali : Doppio appuntamento alla Fondazione Bottari Lattes a Torino in occasione del Giorno della Memoria. Giovedì 24 gennaio allo Spazio Don Chisciotte si inaugura la mostra 'Mario Lattes. Non dimenticare' ...

“Da Sambadù a Moravia : le Leggi razziali e i libri” : terza lettura per la rassegna “San Rossore 1938” : “Da Sambadù a Moravia: le Leggi Razziali e i libri” è il titolo della terza lettura cittadina che si svolge nell’ambito della rassegna dell’Università di Pisa “San Rossore 1938”. L’appuntamento è giovedì 10 gennaio alle 17,30, alla Libreria Feltrinelli a Pisa (Corso Italia 50). L’incontro a ingresso libero è a cura di Luca Biagiotti e Franco Farina con Paolo Giommarelli e riguarderà la politica del regime fascista sui prodotti culturali degli ...

Roma : 10 dicembre studenti Municipio II per riflettere su Leggi razziali : Roma – Il II Municipio di Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Universita’ di Roma 3 ed il Dopo Lavoro Ferroviario, in occasione dell’80esimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali e del 70esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ha realizzato un progetto formativo per mantenere vivo il ricordo e la memoria storica di ...

Mattarella : 'Le Leggi razziali causate dall'assenza della politica' : Sergio Mattarella ha ricordato gli 80 anni delle leggi razziali con queste parole: "Tutto questo è avvenuto perché la vostra generazione un giorno non ha voluto più saperne della politica". Il capo dello Stato ha dunque preso in prestito le parole di un 20enne condannato alla fucilazione durante il fascismo per commentare "una pagina grave, triste e spregevole della nostra ...

Mattarella : “Oggi come nel 1938 è pericoloso disinteressarsi alla politica. Quella distanza portò alle Leggi razziali” : “Oggi è fondamentale il rapporto tra istituzioni e società per scongiurare la frattura indicata come un pericolo. Per questo i cittadini devono essere consapevoli, attivi, vigili”. Così Sergio Mattarella ha parlato agli studenti dell’Università di Firenze durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico a Palazzo Vecchio. Il capo dello Stato ha poi ricordato gli 80 anni delle leggi razziali, sottolineando come ...