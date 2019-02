Le pagelle di Sanremo | grandi Motta e Lauro | molto bene Silvestri e D' Angelo Patty Pravo

Sanremo 2019 - le pagelle delle canzoni alla prima serata : Il programma di Sanremo 2019 prevedeva che nel corso della prima serata (quella di martedì 5 febbraio) si esibissero tutti i 24 cantanti “campioni” (22 big e 2 selezionati da Sanremo Giovani) in gara. Così è andata: per il pubblico è stato dunque il primo ascolto delle canzoni, mentre per i cantanti è stata la prima esibizione (a parte le prove) sul palco del teatro Ariston della 69°edizione del ...

Sanremo 2019 - le pagelle della prima serata : promossi e bocciati : Maratona musicale nella prima serata, in cui si sono esibiti tutti i 24 big: bella sorpresa i "novellini" dall'indie alla...

Sanremo 2019 - prima puntata : Promossi Loredana Bertè - Ultimo e Silvestri - Einar flop - LE NOSTRE pagelle LIVE : Su Leggo.it la diretta, minuto per minuto, della prima puntata del Festival di Sanremo 2019. Sanremo 2019, DIRETTA prima puntata SU LEGGO.IT 01.06 La classifica parziale della...

Sanremo 2019 - le pagelle finali dei cantanti : Cristicchi da applausi - super Bertè - Renga promosso - deludono Il Volo ed Einar : Segui su leggo.it in diretta l'esibizione sul palco dell'Ariston dei cantanti del Festival di Sanremo 2019. Live tutte le performance con le pagelle di ogni cantante durante la prima...

Sanremo - buona la prima : ecco le pagelle dei big : Lasciate perdere le polemiche. Quando inizia la musica, il Festival di Sanremo diventa una parentesi nella cronaca e chissenefrega del resto. La prima serata di questa edizione numero sessantanove è stata musicalmente la più concentrata degli ultimi anni. Nessun super ospite hollywoodiano. Niente interventi di comici, a parte quelli dei due presentatori che, anche in versione Quartetto Cetra con Baglioni e Claudio Santamaria, hanno comunque ...

Il Festival di Sanremo ai nastri di partenza : ecco le pagelle della prima serata : Il 69esimo Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. ecco le pagelle dei big in gara. Francesco Renga Aspetto che torni: Una ballata semplice, passa e va’… la voce che solitamente è un suo punto di forza stasera si sente poco, forse per l’emozione di esibirsi per primo. Si può fare di più e lo farà VOTO 7 Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce Un dialogo padre e figlio, il ritorno di Nino D’Angelo è ...

Sanremo 2019 - le pagelle di C.R. & Friends : per Il Volo una media del “4” - Cristicchi convince - Ultimo non mette tutti d’accordo : Quando Cristiano Ronaldo ha accettato di scrivere le pagelle per noi non potevamo crederci. Uno dice, “va be ma cosa c’entra Cristiano Ronaldo con la musica”? E questa è una sottigliezza perché alcuni potrebbero rispondere che anche Sanremo c’entra poco con la musica. Semmai, con la televisione. Comunque, a pensarci bene, forse non era Cristiano Ronaldo. Incredibile come le amnesie temporanee arrivino all’improvviso ...

Il Festival di Sanremo ai nastri di partenza : Ecco le pagelle della prima serata : Il 69esimo Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. Ecco le pagelle dei big in gara Francesco Renga Aspetto che torni: Una ballata semplice, passa e va’… la voce che solitamente è un suo punto di forza stasera si sente poco, forse per l’emozione di esibirsi per primo. Si può fare di più e lo farà VOTO 7 Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce Un dialogo padre e figlio, il ritorno di Nino D’Angelo è ...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : omaggio a Fabrizio Frizzi e al Quartetto Cetra - LE NOSTRE pagelle LIVE : La prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it procede spedita. Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : omaggio al Quartetto Cetra con la Vegan Fattoria - LE NOSTRE pagelle LIVE : La prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it procede spedita. Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : tutti in piedi per l'omaggio a Fabrizio Frizzi - LE NOSTRE pagelle LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...

Sanremo 2019 - le pagelle dei cantanti sul palco dell'Ariston : Cristicchi da applausi - super Bertè - Renga promosso - delude Il Volo : Segui su leggo.it in diretta l'esibizione sul palco dell'Ariston dei cantanti del Festival di Sanremo 2019. Live tutte le performance con le pagelle di ogni cantante durante la prima...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : Claudio Bisio «Passerotto non andare via - era un migrante» - LE NOSTRE pagelle LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : Claudio Bisio - LE NOSTRE pagelle LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...