Le notizie del giorno – Le rivelazioni su Emiliano Sala e la foto che ha commosso il web

NBA – Pessime notizie per gli Wizards : infezione e rottura del tendine d’Achille per John Wall - fuori 12 mesi : Piove sul bagnato in casa Washington Wizards: infezione post operatoria e rottura completa del tendine d’Achille, John Wall starà fuori 12 mesi Pessime notizie in arrivo per gli Washington Wizards. Secondo quanto riportato dall’insider NBA Shams Charania, John Wall avrebbe riscontrato delle problematiche post intervento al tallone operato lo scorso gennaio. Nella fattispecie, il giocatore avrebbe subito un’infezione. ...

Ultime notizie Roma del 05-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriele Aluigi in studio brutte Notizie arrivano dall’ Ospedale San Camillo di Roma dove Manuel bortuzzo il giovane nuotatore raggiunto da un proiettile alla spina dorsale che hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico ad Alberto Delitala direttore del dipartimento di neuroscienze dell’ospedale Purtroppo il 19enne ha riportato una lesione ...

Ultime notizie Roma del 05-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio il vicepremier Luigi Di Maio ed il collega di partito Alessandro Di Battista a Parigi dove hanno incontrato alcuni rappresentanti del movimento dei gilet gialli i due esponenti 5 Stelle hanno avuto una riunione con Christoph sono in uno dei leader del Movimento Molte sono le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle ...

Ultime notizie Roma del 05-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione Oggi ultimo giorno della visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Bergoglio ha celebrato messa nel grande centro sportivo di Abu Dhabi di fronte ad una grande folla si tratta della prima grande celebrata in pubblico nella penisola araba ed auguri di 135000 biglietti disponibili per lo stadio che è il più grande del paese ...

Ultime notizie Roma del 05-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio e formazione di apertura della politica Intesa nella maggioranza sul nome di Paolo Savona per la presidenza della Consob il ministro È stato nominato durante la riunione del Consiglio dei Ministri PD accusa è compatibile niente rimpasto il premier Conte prenderà l’inserimento degli affari europei proseguono le audizioni sul decreto legge in ...

Eurorivali - brutte notizie per il Porto in vista della Roma : La Roma è in ripresa dopo la sconfitta nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, la squadra di Di Francesco ha giocato una partita ottima contro il Milan ed avrebbe meritato anche il successo. Nel frattempo il pensiero della squadra è rivolto anche alla Champions League, la Roma ha intenzione di farsi trovare pronta per il doppio scontro contro il Porto. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il club Portoghese che perde per due ...

Ultime notizie Roma del 05-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale tornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per il momento l’ipotesi Favorita incendio doloso una persona è stata arrestata lo ha annunciato il procuratore della repubblica di Parigi era i miei mentre i vigili del fuoco hanno finito di domare le fiamme persone morte nell’incendio i feriti sono almeno 31 la persona arrestata è una donna e che abitava nel palazzo andato in fiamme che era stata ...

Vercelli - brucia la ex : ustioni sul 45% del corpo/ Ultime notizie - l'aggressore 'Ero in preda ad un raptus' : A Vercelli un uomo ha tentato di dare fuoco alla sua ex provocandole ustioni sul 45% del corpo. l'aggressore si è costituito "Ero in preda ad un raptus"

