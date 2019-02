Le foto della prima serata del Festival di Sanremo

MotoGp – Iannone orgoglioso della sua ‘bimba’ : il pilota e la sua nuova moto a Sepang [foto] : Andrea Iannone e la sua nuova moto a Sepang: il pilota posta per la prima volta sui social una foto insieme alla sua ‘bimba’ I piloti di motoGp si sono incontrati in queste ore a Sepang, dove durante la notte, l’alba e la mattina italiana si terranno i penultimi test pre-stagionali. In attesa dell’inizio del campionato, in programma il 10 marzo in Qatar, i motociclisti si concedono ritmi lenti, presentazioni ...

Delegazione della Svizzera incontra Toti e Bucci - al centro del confronto il forum della prossima primavera foto : ... con focus in particolare su 4 temi di stringente attualità: Trasporti, sviluppo del porto di Genova e asse ferroviario passante per il San Gottardo; Scienza e tecnologia, in particolare sul ruolo ...

Emiliano Sala - il cane Nala lo attende. La foto sui social della sorella Romina : Emiliano Sala non si separava mai dalla sua cagnolina, adottata in un canile in Francia nel 2015. Anzi Nala, questo il suo nome, avrebbe dovuto raggiungere l'attaccante anche a Cardiff. Purtroppo non ...

Sanremo 2019 - la foto della compagna di Claudio Baglioni con Salzano : una prova schiacciante? : Altro giro, altra bomba sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, la kermesse subito al centro delle polemiche per il presunto conflitto d'interessi del conduttore. Dopo i servizi di Striscia la Notizia, ecco la foto pubblicata da Diva e Donna, che ritrae Ferdinando Salzano e Rossella Barattolo.

Intervista ESCLUSIVA alla ballerina e fotomodella Elisabetta Buryak : "Il cinema è il mio grande sogno" : ... è un mio grande sogno far parte del mondo dello spettacolo… Un saluto dalla Yeli, ', ci vediamo presto,. Simone Ciloni Foto di Alessandro Ricca Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui ...

Lancia Stratos Gr.4 Alitalia - il mito dei rally protagonista della FIA Hall of Fame [foto] : Il mitico modello Stratos garantì alla casa Lancia il dominio assoluto del mondo dei rally fino a metà degli anni 70 È stata inaugurata ieri, presso l’Headquarter parigino della Federazione Internazionale dell’Automobile in Place de la Concorde, una nuova sezione della FIA Hall of Fame – la galleria realizzata nel 2017 per celebrare la storia della Formula 1 – dedicata a 17 Campioni del Mondo di rally, una delle ...

Super Bowl 2019 – Patriots - è qui la festa?! Coriandoli - euforia e il Lombardy Trophy : le foto più belle della vittoria [GALLERY] : I New England Patriots battono i Los Angeles Rams nella finale del 53° Super Bowl! Tom Brady alza il 6° Lombardy Trophy della sua carriera e… scatta la festa! I New England Patriots scrivono un’altra pagina della loro splendida storia! Tom Brady e compagni si aggiudicano la finalissima del Super Bowl numero 53 battendo i Los Angeles Rams per 13-3. Il quarterback più forte di sempre alza il 6° Lombardy Trophy della sua carriera ...

USA - il governatore della Virginia si scusa per la foto "razzista" - : Il governatore dello stato della Virginia, Ralph Northam, si è scusato dopo essere stato accusato di razzismo a causa di una foto pubblicata in rete e risalente a più di 30 anni fa, in cui è vestito ...

Qatar - grande festa a Doha per la prima storica vittoria della Coppa d’Asia [foto] : 1/3 AFP/LaPresse ...

Mamma condivide la foto della figlia con sindrome di Down - la 15enne diventa una modella : La Mamma condivide la foto della figlia 15enne con sindrome di Down sul suo profilo F acebook . Come ogni Mamma è orgogliosa della propria ragazza e le fa piacere mostrarla agli amici, ma mai avrebbe ...

Mamma condivide la foto della figlia con sindrome di Down - la 15enne diventa una modella : La Mamma condivide la foto della figlia 15enne con sindrome di Down sul suo profilo Facebook. Come ogni Mamma è orgogliosa della propria ragazza e le fa piacere mostrarla agli amici, ma mai avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo. La foto della 15enne viene notata da cinque agenzie di moda e la ragazza diventa una modella. La vicenda si è svolta a Curitiba, in Brasile. Come riporta The Sun, Rubia, la Mamma di Georgia – questo ...

Con la maschera del Ku Klux Klan nella foto dell'annuario del liceo : bufera sul governatore della Virginia : Una foto del 1984 nell'annuario del liceo: un uomo truccato per sembrare un nero accanto a un altro con indosso l'abito e il cappuccio dei membri del Ku Klux Klan. E' bufera sul governatore dello ...

Chevrolet Corvette Final Edition : il Canto del Cigno della C7 [foto] : La Casa del Cravattino svela l’edizione speciale che celebra l’uscita di scena della potentissima Corvette C7 Mentre stiamo aspettando con pazienza che Chevrolet introduca Finalmente la nuova generazione della Corvette equipaggiata con motore centrale, la Casa del Cravattino propone un’edizione speciale della C7 battezzata “Corvette Final Edition“ e dedicata al mercato europeo. Il Canto del Cigno della Corvette C7 viene proposto con le ...

Padru celebra la Giornata della Memoria. Le foto e il video : Oggi a Padru. Oggi si è celebrata a Padru la commemorazione della 'Giornata della memoria'. Una Giornata p er non dimenticare quegli atroci crimini contro l'umanità. Una mattinata ricca di eventi ...