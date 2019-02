Lazio | Anas | “Lavori sulla SS148 ‘Pontina’ per il ripristino del piano viabile”

Lazio : tornano a gestione Anas 684km strade regionali e provinciali : Si e' concluso l'iter per la riclassificazione di diciassette strade regionali e due provinciali per circa 684 km complessivi di arterie stradali nel Lazio che tornano in gestione ad Anas , Gruppo FS ...

Anas : al via instalLazione colonnine ricarica nelle aree di servizio autostradali : Roma, 24 gen., askanews, - Anas, Gruppo FS Italiane, ha avviato il progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul ...