Irama a Sanremo 2019 - la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini : Sanremo 2019 cantanti, il racconto di Irama su Instagram Tante solo le emozioni per Irama a Sanremo 2019. Il Festival non è ancora iniziato ma il cantante sarà senz’altro su di giri, visto che rispetto a tre anni fa torna in una veste del tutto nuova nel girone dei Big. “Sono passati tre anni – […] L'articolo Irama a Sanremo 2019, la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini proviene da Gossip e Tv.

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene - video dell’intervista doppia di Alessia Marcuzzi : Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene per una speciale intervista di Alessia Marcuzzi. I due cantanti italiani intraprenderanno una tournée congiunta negli stadi quest'anno e a Le Iene si prestano per una intervista doppia in occasione dei loro 25 anni di carriera. Laura e Biagio raccontano il loro primo incontro, in un lontanissimo Festival di Sanremo, entrambi in gara - lui tra i Campioni, lei tra le Nuove Proposte. Biagio però, in ...

In arrivo novità sul tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci - dal soundcheck al rinnovo tessere : Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci porterà con sé una serie di novità che cominciano dalle modalità di registrazione al soundcheck che diventerà più semplice e veloce. A rivelarlo è lo staff dell'artista, che ha fatto sapere di stare lavorando per mettere a punto un nuovo modo di registrazione che sia più agevole. L'accesso rimane riservato ai soli membri del fan club. L'accesso rimane riservato ai membri del fan club, ragion per ...

Laura Pausini a sostegno della Casa delle donne : Serata evento sabato 26 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma per sostenere la campagna a favore della Casa delle donne in via della Lungara a Roma

Da Simili a Limpido - il concerto di Laura Pausini a Radio Italia svela il segreto di un successo da 5 Grammy (video) : Un palco, pochi amici e diverse canzoni. È semplice la formula del concerto di Laura Pausini a Radio Italia Live, andato in onda il 16 gennaio per l'avvio della nuova stagione di spettacoli trasmessi dal Verti Music Place. Sarebbero tanti gli spunti di riflessione per spiegare un successo che ha raggiunto tutto il mondo, ma l'evidenza continua a essere soltanto una. Il vero motivo per il quale Laura Pausini è così tanto amata è riflesso nello ...

Laura Pausini a Radio Italia Live in tv e streaming il 16 gennaio : come seguire il concerto al Verti Music Place : Laura Pausini a Radio Italia Live in tv e streaming il 16 gennaio per il concerto al Verti Music Place. Pochi fortunati fan hanno potuto assistere dal vivo all'evento, che si è tenuto nei mesi scorsi presso i locali dell'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti. Il concerto sarà quindi trasmesso in tv, al canale 70 di Radio Italia e al canale 31 di Real Time, oltre che in streaming sul sito di Radio Italia a partire dalle ore ...

Laura Pausini - Radio Italia Live : questa sera dalle 21.10 (anticipazioni e scaletta) : Torna "Radio Italia Live" e sarà Laura Pausini ad essere la prima protagonista di questo nuovo ciclo di appuntamenti musicali, in onda ogni mercoledì, alle ore 21.10 su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito RadioItalia.it e su REAL TIME (canale 31 del digitale terrestre free). Con oltre 25 anni di carriera, Laura Pausini arriva dritta al cuore di tanti fan in tutto il mondo. È infatti l’artista Italiana più premiata a Livello ...

Fatti Sentire Ancora di Laura Pausini è la consapevolezza che resiste - la recensione : Una finestra socchiusa su una distesa verde, all'esterno, illuminata dal sole di un mattino di primavera, è il dipinto che "Fatti Sentire Ancora" di Laura Pausini compone nell'immaginario di chi ascolta. La ragazzina che cantava La solitudine è cresciuta, è donna, si è fatta strada e non si ferma. Il disco si affaccia al pubblico dopo un periodo di travaglio artistico, quello che capita a chi fa musica da tantissimi anni, quello della paura di ...

Laura Pausini non sarà ospite al Festival di Sanremo 2019 con Biagio Antonacci : “Non sono in Italia” : Laura Pausini non sarà ospite al Festival di Sanremo 2019. A smentire le voci è l'artista di Solarolo che, intervenuta sui social, dichiara di non essere in Italia durante la settimana della manifestazioni. Gli rumors delle ultime settimane parlavano di una sua possibile partecipazione al Festival in duetto con Biagio Antonacci, con il quale ha rilasciato il singolo Il coraggio di andare contenuto nel secondo capitolo di Fatti sentire ...

Laura Pausini nominata al Premio Lo Nuestro - dopo il Latin Grammy arriva una nuova sfida internazionale : Laura Pausini nominata al Premio Lo Nuestro con un grande successo del passato. dopo aver partecipato all'edizione 2018 da protagonista, l'artista di Solarolo è pronta a una nuova sfida internazionale dopo la vittoria del 4° Latin Grammy di carriera. A sorpresa, Laura Pausini rientra nella categoria Canción Replay del año con il brano Amores Extraños, versione spagnola della ben nota Strani amori. Sul sito ufficiale del Premio Lo Nuestro, è ...

Laura Pausini in versione Befana augura Buon anno in vista di nuovi progetti prima del tour negli stadi (foto) : Laura Pausini in versione Befana augura Buon anno, quello che anche per lei sarà ricco di novità e di altri progetti da mettere in campo, come il tour negli stadi con Biagio Antonacci. Notoriamente attiva sui social, Laura Pausini ha così voluto salutare i suoi fan nella giornata che ha concluso le feste natalizie, mostrandosi in sella a una scopa e con un cappello a punta da strega, che poco ha a che fare con quello della Befana. I ...

Al via i lavori per il tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci con la scaletta suggerita dai fan : Iniziano i lavori per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi, ma la scaletta sembra essere ancora alle prime fasi di decisione dato che l'artista di Solarolo è intervenuta sui social per chiedere ai fan di segnalare i loro brani preferiti da inserire all'interno della setlist. Mancano ancora molti mesi alla prima data del tour prevista per il 2019, ma i due artisti si sono già messi a lavoro per decidere quali saranno i ...

Le Feste di Laura Pausini lontano dai social - arriva il messaggio per i fan : “Scusate ma ho deciso di staccare” : Le Feste di Laura Pausini trascorrono lontane dai social ma sono interrotte da un messaggio che l'artista ha voluto pubblicare per un saluto rapido ai tanti fan che l'hanno raggiunta in rete in questi giorni da trascorrere in famiglia. Dopo il trionfale instore che ha condotto al Duomo di Milano, Laura Pausini ha quindi deciso di staccare la spina e trascorrere le Feste insieme ai suoi affetti più cari, senza badare ai messaggi ricevuti via ...