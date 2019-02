La rabbia di Matteo Salvini sulla Tav | Bizzarro che Parigi abbia il dossier e io

Matteo Salvini mangia tortellini al ragù di salsiccia e scatena la rabbia degli emiliani : Salvini torna a far parlare di sé. Questa volta l'oggetto del contendere è una questione culinaria che accende gli animi dei buongustai e degli emiliani . Una polemica social, infatti, si è scatena ta dopo che il vicepremier ha pubblicato su Facebook la foto con un bel piatto di tortellini , corredato dalla didascalia:Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia , con un boccale di ...

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...