La quota 100 convince tutti | anche Cesare Damiano a favore della misura | ma va allargata

Con la quota 100 si svuoteranno le graduatorie : L’elevato numero di domande di pensionamento anticipato presentate dai docenti, grazie anche alla novità di quota 100, metterà in moto un meccanismo virtuoso che contribuirà a rinnovare profondamente gli organici del personale scolastico. Sulla massiccia adesione alla quota 100 arrivano conferme anche da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Lo stesso Presidente della VII Commissione cultura alla Camera, Luigi Gallo, ...

quota 100 scuola : domande entro il 28 febbraio : come fare : Pochi giorni fa l’Inps aveva presentato le modalità di presentazione domande di Quota 100 per i lavoratori privati italiani, mentre da ieri 4 febbraio è possibile presentare domanda di adesione A Quota 100 scuola, per tutto il personale che lavora nelle Istituzioni scolastiche italiane. È infatti online sul sito del Ministero dell’Istruzione la circolare di attuazione del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, per la cosiddetta “Quota 100” e tutte ...

Pensioni ultime notizie : dopo quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Pensione anticipata - quota 100 e di vecchiaia senza tasse. Come averla : Pensione anticipata, Quota 100 e di vecchiaia senza tasse. Come averla Quota 100 e Pensione senza tasse: Come funziona Gli assegni pensionistici, Come gli stipendi, sono soggetti al pagamento dell’Irpef. Infatti, per conoscere la differenza tra quanto si percepisce al lordo e al netto bisogna calcolare proprio la tassa sul reddito delle persone fisiche. Esso cambia a seconda di quanto si guadagna: fino a 15mila euro aliQuota al 23%, del ...

Mettere in sicurezza “quota100” e vediamo cosa fare di questo governo - lo sfogo di Salvini : governo sempre più spezzato e leader sempre più distanti ecco lo sfogo di Matteo Salvini La tentazione di Matteo Salvini e della Lega di far saltare il governo è forte. Ma per ora non si può. “Dobbiamo arrivare a marzo. Incassare la conversione del parlamento alla nostra misura bandiera, Quota 100, poi si vedrà”, avrebbe confidato il vicepremier del Carroccio ai suoi fedelissimi, secondo quanto riporta il Messaggero in un retroscena. ...

Scuola : Serafini (Snals) pessimista per stipendi bassi - stabilizzazione precari - quota 100 : Elvira Serafini, segretaria generale del sindacato Snals, si dice assolutamente pessimista sulla situazione dei lavoratori della Scuola. Molti sono i nodi da sciogliere sulla condizione lavorativa dei docenti italiani. Quest'ultimi hanno gli stipendi più bassi d'Europa, secondo una ricerca svolta dall'Ocse ("education at glance") del 2017. Gli insegnanti italiani hanno una media retributiva annua, rispetto ai propri colleghi dell'Unione europea, ...

Pensioni - sindacati contro il governo : quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perch difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I sindacati hanno ...

Sindacati contro quota 100 : "Penalizza lavoratori sud e donne". Durigon : "Al netto il taglio è del 16%" : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con Quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perché difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I Sindacati hanno ribadito oggi la loro preoccupazione nell'audizione alla Commissione Lavoro del Senato anche se dalle prime 21.000 domande arrivate la percentuale delle richieste all'Inps dalle regioni del Sud e dalle Isole è prevalente con il 42% del ...

Pensioni : quota 100 e Ape Sociale - il Pd mira a nuovi emendamenti per allargare la platea : "Quota 100 avrà successo: si tratta di una misura che non va solo a vantaggio delle imprese, ma anche ai lavoratori che aspirano ad andare in pensione". Lo ha spiegato l'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano dopo che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato i dati sulle domande presentate per il pensionamento con il sistema delle quote. Damiano favorevole a Quota 100 Un vero e proprio successo ottenuto ...

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - Movimento Gente Onesta - : "Il Premier Conte? Solo un prestanome senza nessun ruolo decisivo. La quota 100 solo ... : Mi duole constatare che la responsabilità della mancata crescita economica dipende solo dalla politica e dai continui cambi di governo nel nostro Paese è grazie alle loro incapacità, piuttosto che ...

quota 100 - Salvini : ‘Superate 20mila richieste - dalle parole ai fatti' : Boom di domande per le pensioni a 62 anni con 38 anni contributi, stando al trend registrato nei primi giorni sembra destinata al successo la cosiddetta Quota 100 introdotta dal Governo Conte per consentire a centinaia di migliaia di lavoratori di poter uscire dal lavoro “superando” di fatto la legge Fornero che comunque è ancora in vigore. Almeno in questo senso c’è ottimismo da parte degli esponenti dell’esecutivo, in particolare i vicepremier ...

