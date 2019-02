La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 15 persone nell’indagine sul nuovo

Stadio Roma - procura chiede processo per Parnasi e altri 14 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . Il processo, chiesto dai pm capitolini coordinati dal Procuratore aggiunto ...

Stadio della Roma - procura chiede rinvio a giudizio di Parnasi - Palozzi - Civita e Bordoni e altri 11 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'imprenditore Luca Parnasi,...

Battisti - procura Roma chiede archiviazione per Salvini e Bonafede : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Arresto Battisti - indagati Salvini e BonafedeLa procura di Roma ha chiesto l'archiviazione : La procura di Roma ha trasmesso gli atti al tribunale dei ministri chiedendo tuttavia l'archiviazione del provvedimento. "Violata la legge per la mancata adozione delle opportune cautele dirette a proteggere le persone in Arresto dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità"

Cesare Battisti arrestato - Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati : procura di Roma - la bomba sul governo : Hanno riportato in Italia il terrorista Cesare Battisti ma gli indagati ora sono Matteo Salvini e Alfonso Bonafede. Paradossi italiani: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro il ministro dell'Interno e quello della Giustizia con l'accusa, scrive il Giornale, di aver "violato la legge per l

Moby Prince - i familiari delle vittime : 'procura di Roma attenta - ci crediamo' - Sardiniapost.it : Il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dei familiari delle vittime morte nell'incendio della Prince. All'incontro ha partecipato anche il ...

Naufragio Migranti 18-01 - procura Roma indaga su omissione soccorso : Roma, 31 gen., askanews, - omissione di soccorso, a carico di ignoti. E' intestato così il fascicolo d'indagine arrivato all'attenzione della Procura di Roma dai pubblici ministeri di Agrigento in ...

Migranti - naufragio con 117 morti : procura di Roma indaga per omissione di atti d’ufficio : Un’indagine per omissione d’atti d’ufficio è stata aperta dalla procura di Roma. Il fascicolo è relativo al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mar Mediterraneo in cui morirono 117 persone. Fondamentale per stabilire il numero delle vittime è stato il racconto dei tre superstiti. Il procedimento non al momento alcun indagato ma è a carico di ignoti. L’ufficio inquirente della Capitale ha avviato il fascicolo sulla ...

Migranti - la procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Roma - La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mediterraneo e che, secondo il racconto dei tre superstiti, avrebbe causato la ...

Migranti - la procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Per il naufragio del 19 gennaio scorso. Come anticipato da Repubblica, le carte sull'operato della Guardia costiera trasmesse per competenza dalla procura di Agrigento: "Allarmi ignorati"

Padova - saluto romano al funerale del segretario regionale di Forza Nuova : Digos fa informativa in procura : Prima la benedizione e il segno della croce. Poi il saluto romano. Così i camerati di Forza Nuova hanno salutato Andrea Visentin, segretario regionale di Forza Nuova in Veneto. È morto per un male incurabile all’età di 44 anni e siccome era un dipendente dell’Arca del Santo, è stata concessa la celebrazione del funerale nella Basilica del Santo a Padova. Il tempio era gremito. Ma è stato all’uscita, dopo la benedizione della ...

Il procuratore di Roma : “Sull’omicidio Regeni non possiamo fare di più” : Intervistare il procuratore Giuseppe Pignatone non è facile. Le sue risposte sono distillate con cura, aliene da battute ad effetto. Eppure, i messaggi ci sono eccome. Sul caso Regeni, ad esempio, che da tre anni è in evidenza sulla sua scrivania, ha spiegato in Parlamento che la procedura giudiziaria ormai è in stallo. E quindi il senso del discor...

Regeni - la procura di Roma : "Non accettiamo verità di comodo" : La procura di Roma non accetta " verità di comodo " sui casi di Giulio Regeni e Stefano Cucchi . Lo assicura il pg della corte d'appello della Capitale, Giovanni Salvi, nella relazione all'apertura ...

Battisti - video Bonafede a procura Roma : 14.30 La Camera penale di Roma ha depositato in Procura un esposto sul video su Cesare Battisti pubblicato sul profilo Fb del Guardasigilli Bonafede. Si denuncia la "pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale" con manette o altri mezzi e fa riferimento anche all'art.42bis che esige "opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti da curiosità e pubblicità". "Tutti i detenuti hanno diritto che venga rispettata ...