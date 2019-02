La nazionale torna allo Stadium | l’11 giugno la sfida alla Bosnia

In nazionale torna Quagliarella e arriva Bastoni : Roma, 1 feb., askanews, - Il ritorno in Nazionale, dopo tre anni e mezzo, di Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, e la prima chiamata del difensore del Parma Alessandro Bastoni ...

Fabio Quagliarella torna in nazionale a 36 anni : Il ritorno in nazionale, dopo tre anni e mezzo, di Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, e la prima chiamata del difensore del Parma Alessandro Bastoni sono le novità principali delle convocazioni di Roberto Mancini.Il ct ha chiamato 32 giocatori per lo stage in programma lunedì e martedì prossimi nel Centro tecnico federale di Coverciano, in vista dei primi due match di qualificazione a Euro 2020 ...

Figc - Vialli possibile capo delegazione della nazionale italiana. Tornano i 'Gemelli del gol'? : Gianluca Vialli come capodelegazione della Nazionale: è l'idea su cui lavora in queste ore il presidente della Figc, Gabriele Gravina , che ha incontrato in via Allegri l'ex attaccante di Sampdoria, ...

Olé : «Messi vuole tornare in nazionale» : ROMA - " Lionel avrà indietro il Lionel che tutti vorrebbero ". Così il quotidiano argentino Olé, giocando sull'omonimia dei due protagonisti, annuncia che Lionel Scaloni , ct della Selección ...

Volley - Samuele Papi e Giacomo Giretto tornano in nazionale! Le icone nello staff dell’Italia : Samuele Papi e Giacomo Giretto tornano insieme in Nazionale a 25 anni di distanza dal trionfale Mondiale 1994 quando la Generazione dei Fenomeni conquistò il secondo titolo iridato consecutivo battendo l’Olanda per 3-1 nella mitologica finale di Atene. Il Consiglio Federale ha infatti deciso di inserire i due ex giocatori nello staff dell’Italia di Volley maschile: il 45enne schiacciatore, che ha lasciato l’attività agonistica ...

