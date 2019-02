La Grande Distribuzione al fianco di AIRC per promuovere la prevenzione e sostenere la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Da giovedì 7 febbraio, per tutto il weekend e fino a esaurimento scorte, Bennet, le insegne del Gruppo Selex(*), Coop Lombardia, Coop Liguria, Novacoop Piemonte, Coop di vicinato Lombardia, Italmark e Unes, sostengonocon le “Arance rosse per la ricerca”: in oltre 2.500 punti vendita in tutta Italia, a fronte dell’acquisto di una reticella di arance rosse italiane,riceverà una donazione di 50 centesimi. L’iniziativa proseguirà in tutti i punti vendita Carrefour Italia insieme a FdAI – Firmato dagli agricoltori italiani – da giovedì 14 febbraio, nel fine settimana successivo.Oltre aconcretamente la ricerca oncologica, questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per continuare a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dellaattraverso abitudini salutari, in accordo con quanto raccomanda l’Organizzazione delle Nazioni Unite nella ...