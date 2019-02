Juventus | Agnelli al lavoro per De Ligt | sul difensore c' è molta concorrenza RUMORS

De Ligt-Juventus - interviene Agnelli : ora cambia tutto! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera concreta su De Ligt. Un affare che potrebbe decollare già nei prossimi mesi e che potrebbe portare il difensore a Torino grazie all’inserimento di Agnelli in prima persona. Il presidente bianconero, in occasione […] More

Juventus - dalla Bbc a Rugani-Caceres : così il primo errore di Andrea Agnelli rischia di vanificare l’effetto Cristiano Ronaldo : Genoa-Juventus 0-0, 11 marzo 2012: sono passati sette anni dall’ultima volta che i bianconeri erano scesi in campo senza la famosa BBC, l’impenetrabile retroguardia formata dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini su cui Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi avrebbero costruito i trionfi dell’infinito ciclo. Curiosamente anche allora al centro della difesa c’era Martin Caceres e la partita finì a reti bianche: sabato sera contro il Parma è ...

Juventus in difficoltà - Agnelli alla Continassa con Allegri : Una dura lezione, ma che deve essere di insegnamento. La Juventus prova a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, contro l'Atalanta, prima sconfitta della stagione. "Non e' una serata da dimenticare. E' una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti", sottolinea mister Allegri, che chiede ai suoi giocatori di metabolizzare il 3-0 di Bergamo. Perche' non si ripeta piu'. Perdere, quando sei abituato a vincere, fa male, come ...

Juventus - ottimismo per Chiellini e alla Continassa spunta Agnelli : TORINO - Dopo l'infortunio di Bonucci durante la partita di campionato con la Lazio anche lui ha alzato bandiera bianca, uscendo nel match perso in Coppa Italia con l' Atalanta e acuendo l'emergenza ...

La Juventus alle prese con la novità di una sconfitta. La visita di Agnelli : Scricchiolii con la Lazio Che succede alla Juventus? Siamo abituati a vederla vincere, sempre, ed invece l’eliminazione dalla Coppa Italia sta assumendo toni da allarme rosso in vista dell’Atletico. In verità i primi segni di scricchiolio si erano visti contro la Lazio, partita vinta in extremis. “Mai vista la Juve così in difficoltà” le parole di Simone Inzaghi. Al punto che lo stesso allegri ne ha parlato ieri nel post ...

Atalanta-Juventus 3-0 - Agnelli presente alla Continassa : ATALANTA JUVENTUS 3-0, Agnelli al centro sportivo – La sua presenza non è inusuale agli allenamento della Juventus. Quella di oggi, però, non può passare inosservata come molte altre avvenute in passato. Il giorno dopo la debacle di Bergamo in casa bianconera è quello delle riflessioni, dell’analisi e, soprattutto, del confronto tra lo stato maggiore […] L'articolo Atalanta-Juventus 3-0, Agnelli presente alla Continassa ...

Juventus - visita di Agnelli alla Continassa dopo la sconfitta in Coppa Italia : La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato grande amarezza in casa Juventus. Anche e soprattutto perché i bianconeri non sono riusciti ad incidere come volevano. Quella di ieri è stata una delle peggiori prestazioni della Juve degli ultimi tempi e i singoli non sono riusciti a essere determinanti. Inoltre, l'infortunio di Giorgio Chiellini non ha di certo aiutato. Questa mattina, la Juve si è immediatamente ritrovata alla Continassa per iniziare ...

Juventus - 16 anni senza Gianni Agnelli : il club e Marchisio ricordano così l'Avvocato... : TORINO - Juventus e famiglia Agnelli , un binomio indossolubile. E nell'immaginario collettivo c'è un Agnelli in particolare che resterà per sempre legato come un simbolo alla storia del club e del ...

Calciomercato Juventus - contatti CR7-Marcelo : Agnelli vuole una squadra stellare (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe molto vicina all'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United. Ventinove anni, terzino destro di esperienza che ha militato nelle fila del Torino, il giocatore italiano non è attualmente titolare allo United, ma alla Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio molto importante, dal momento che è un vero ...

Calciopoli - la Juventus vuole dare battaglia : Agnelli ha depositato due ricorsi contro l’Inter - i dettagli : Calciopoli, non è terminata la battaglia legale della Juventus contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter Calciopoli è una ferita tutt’altro che chiusa per la Juventus. La proprietà bianconera non si vuole arrendere dopo la bocciatura della Cassazione che ha chiuso il procedimento per quanto concerne la giustizia ordinaria, ma non ancora a quello di fronte alla giustizia sportiva. Il presidente Agnelli ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare : Agnelli vorrebbe Zidane (RUMORS) : La Juventus ha disputato un girone di andata praticamente perfetto, non solo grazie a Cristiano Ronaldo, da molti esperti catalogato come il 'colpo del Secolo, ma anche grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri. Sarebbe, infatti, un errore dimenticare il valore aggiunto del tecnico toscano, che sta facendo veramente qualcosa di straordinario, utilizzando moduli diversi, ma continuando comunque a vincere sia in Italia che in Europa. Nel ...

Juventus - Andrea Agnelli punta a James Rodriguez : cosa è disposto a fare per il colombiano : Andrea Agnelli è insaziabile. Il numero uno della Juventus non si accontenta di avere una delle rose più forti della storia bianconera e progetta già, insieme al ds Paratici, il prossimo mercato estivo. L' arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, è solo un assaggio dell' ambizione di Agnelli che, dopo

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Juventus - Agnelli vorrebbe portare Mbappé a Torino (RUMORS) : Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione sul mercato, che spesso avviene con largo anticipo. Solo in estate è arrivato Cristiano Ronaldo e già a settembre il presidente Andrea Agnelli ha annunciato che il prossimo colpo potrebbe riguardare l'acquisto di un attaccante sotto i 25 anni, ma con il talento del portoghese. Assodato che CR7 ha intenzione di concludere la sua carriera allo Sporting Lisbona dove ha cominciato, il profilo ...