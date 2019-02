Juve | Sturaro al Genoa a titolo definitivo per 16 | 5 milioni

Juventus : definitiva cessione di Sturaro - plusvalenza 12 - 9 mln : Milano, 6 feb., askanews, - E' definitiva la cessione del centrocampista Stefano Sturaro al Genoa da parte della Juventus. Juventus Football Club ha infatti comunicato che, a seguito del verificarsi ...

Sturaro al Genoa - alla Juve 16 - 5 milioni : Dal prestito alla cessione: Stefano Sturaro è a titolo definitivo un calciatore del Genoa. Lo comunica la Juventus che dalla cessione ricaverà 16,5 milioni di euro - spalmati in 4 anni - e un effetto ...

Genoa - Sturaro già riscattato : è ufficiale. Alla Juve 16.5 milioni di euro : Genoa Sturaro – Il Genoa si muove e, in anticipo, sul mercato. Dopo aver preso in prestito con diritto di riscatto Stefano Sturaro (al ritorno in maglia rossoblù) dAlla Juventus, il club di proprietà di Preziosi ha voluto subito riscattare il giocatore. Il club più antico d’Italia ha voluto anticipare i tempi versando subito 16.5 […] L'articolo Genoa, Sturaro già riscattato: è ufficiale. Alla Juve 16.5 milioni di euro proviene ...

Juventus - il Genoa riscatta Sturaro : plusvalenza di 12 - 9 milioni : La Juventus ufficializza il riscatto da parte del Genoa di Stefano Sturaro. Dopo la cessione in prestito, è quindi già scattato l’obbligo di riscatto nell’operazione che ha portato il centrocampista in rossoblù. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da […] L'articolo Juventus, il Genoa ...

Calciomercato Genoa - Sturaro : «La Juventus mi ha dato tantissimo» : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte ...

Genoa : Sturaro - un grazie alla Juve : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare". Pronto a esordire, Ivan Radovanovic. "Qui posso ...

Juventus cede Sturaro al Genoa : La Juventus Football Club ha risolto anticipatamente l'accordo con la società Sporting Clube de Portugal " Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro. ...

Juventus - ufficiale Sturaro al Genoa : le cifre : TORINO - Ora è ufficiale, Stefano Sturaro va in prestito al Genoa: la Juventus comunica l'avvenuto trasferimento fino a giugno del centrocampista per 1,5 milioni di euro. Il contratto prevede inoltre ...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Sturaro al Genoa è un affare ormai definito : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Juventus-Genoa : oggi si chiude l'affare Sturaro-Romero : TORINO - Li hanno visti entrare insieme a Palazzo Parigi, dov'era in attesa il responsabile dell'area sportiva della Juventus Fabio Paratici . Non aspettava soltanto i responsabili del mercato del ...

Sturaro Genoa - lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo : Sturaro Genoa – Stefano Sturaro si avvicina sempre di più al suo ritorno al Genoa. Dopo un inizio di stagione da incubo in prestito allo Sporting Lisbona senza riuscire a scendere mai in campo per via di un infortunio, il centrocampista italiano potrebbe ora finalmente iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. LEGGI […] L'articolo Sturaro Genoa, lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo proviene da Serie A News ...

CALCIOMERCATO Juventus e Genoa : trattativa Sturaro-Romero : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...