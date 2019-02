Juve | 14 giorni a Madrid | ecco come stanno gli infortunati

Juventus - Allegri : "CR7 e Mandzukic dal 1'. Chiellini out 10/15 giorni" : 'Chiellini non ha nulla di grave, ma ci vorranno 10/15 giorni per tornare a posto': così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulle condizioni fisiche del difensore azzurro, uscito nel primo ...

Juventus - Allegri : 'Caceres - Mandzukic e Pjanic titolari. Chiellini fuori 10-15 giorni' : TORINO - Archiviare la sconfitta incassata dall' Atalanta costata l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia e riprendere la marcia in campionato con il doppio ottavo di Champions League contro l' ...

Juventus-Darmian : c'è l'accordo. Arriva nei prossimi giorni : La Juventus stringe per un rinforzo sulla fascia sinistra: il club bianconero di fatto ha in mano Matteo Darmian, 29 anni, esterno del Manchester United, corteggiato a lungo dalla Signora in estate. ...

Juve - trasferta mordi e fuggi : due giorni e mezzo a Gedda : Trovate le differenze: il Milan è già a Gedda, partito in direzione Arabia Saudita subito dopo la gara di Coppa Italia con la Sampdoria. La Juventus invece oggi si è allenata nel gelo della Continassa ...

Duecento giorni dopo - la squalifica ai giocatori Juventus Under 15 per i cori razzisti : Sei mesi dopo Ricorderete, o forse no – e non sarebbe colpa vostra, dato che si parla di giugno 2018 -, la Juventus Under 15 che rivolge un canto non proprio carino ai pari età del Napoli dopo una partita vinta. Abbiamo scritto “un canto non proprio carino” per decenza, in realtà si trattò di un coro razzista, il solito vecchio adagio secondo cui Napoli debba usare il sapone. Ne abbiamo parlato qui, a suo tempo, con una presa ...

Roma - infermeria ancora piena a pochi giorni dal match contro la Juve : A pochi giorni dalla partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, l’infermeria della Roma è ancora piena. Agli infortunati di lungo corso si è aggiunto Alessandro Florenzi, che continua ad allenarsi a parte non si sa se a scopo precauzionale o se perché alle prese con un infortunio più serio o quantomeno concreto. Dzeko tra tutti sembrava il più avanti nella tabella di marcia verso il recupero, ma da Roma giungono notizie ...