Julen | parla il proprietario del terreno | Avevo chiuso quel buco

Bimbo nel pozzo - parla l’uomo che ha recuperato il corpo del piccolo Julen : La Spagna ha salutato per l’ultima volta Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto domenica 13 gennaio in un pozzo nelle campagne di Totalán, vicino Malaga, e ritrovato cadavere dopo 13 giorni. Una tragedia che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero e che si è conclusa con la notizia peggiore, anche se le speranze di trovarlo vivo erano praticamente azzerate nonostante gli sforzi e le operazioni di oltre 300 soccorritori andate avanti ...

