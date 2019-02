Jane Alexander ed Elia Fongaro sempre più innamorati, serata mondana e baci davanti i fotografi

blogitalia.news

: Jane Alexander mi fai volare..e gli haters e gli invidiosi muti ???? #jelia #jsg #jeliasuppostgroup - Allison22545604 : Jane Alexander mi fai volare..e gli haters e gli invidiosi muti ???? #jelia #jsg #jeliasuppostgroup - CettyMazzaglia_ : Comunque sogno un #Sanremo in cui conduca Jane Alexander. ?? #jelia - Today_it : Jane Alexander, il post allarma i fan: 'Non riesco proprio ad essere felice' -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)edpiù, unaricca dipassionali, 46 anni, ed, 27, si sono concessi unaa Roma in occasione del party organizzato dal ristorante fusion Moku per festeggiare il primo anniversario dall’apertura. I due si sono anche scambiati uno appassionato sulle labbra di fronte ai fotografi presenti.La storia d’amore traeda quanto pare procede a gonfie vele. La coppia durante laè apparsa sorridente e felice. Il sentimento nato sotto l’occhio indiscreto del “Grande Fratello Vip” si sta facendopiù forte. Dopo laedsono anche partiti per il loro primo fine settimana romantico da quando hanno salutato la Casa più spiata d’Italia. La, infatti, finora si sono...