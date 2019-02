Ivana Icardi sbugiarda Wanda | ' Al suo posto sarei andata da uno specialista' Ecco tutti

Ivana Icardi - sorella di Mauro : 'Per colpa di Wanda ho perso mio fratello' : ROMA - C'è aria di bufera in casa Icardi . La polemioca è nata in seguito alla partecipazione di Wanda Nara e Mauro Icardi al programma 'C'è posta per te'. I due sono stati 'la sorpresa' che la ...

Ivana Icardi contro Wanda Nara dopo 'C'è posta per te' : 'Perché non piangi quando noi soffriamo?' : E non ti importa mai, ti importa solo quando io appaio in televisione, perché quello che non vuoi è che nessuno sia più di te, perché vuoi essere sempre al centro del mondo. Spero che Dio di dia un ...

Ivana Icardi sui social contro Wanda Nara : 'Spero che mio fratello apra gli occhi' : Dopo l'apparizione di ieri sera a C'è Posta per te, Wanda Nara è stata presa d'assalto dalla sorella di Mauro Icardi. Ivana, infatti, ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories nelle quali è stata spietata contro la compagna del fratello. La ragazza ha accusato Wanda di averlo allontanato dalla sua famiglia e di essere interessata solo ai soldi: "Spero che mio fratello apra gli occhi". Wanda Nara 'rimarca il territorio' in seguito alle ...

Ivana Icardi al veleno su Wanda Nara : "Mauro apri gli occhi - pensa solo ai soldi" : Wanda Nara e Mauro Icardi, ieri sera, sono stati ospiti della trasmissione di Canale 5 "C'è posta per te", programma condotto da Maria De Filippi. La moglie-agente del capitano dell'Inter si è commossa per la storia in questione, con il bomber nerazzurro che è stato molto gentile e disponibile dei confronti della ragazza a cui un padre e due fratelli hanno voluto fare una sorpresa: ovvero la presenza dell'attaccante argentino, idolo indiscusso ...

Ivana Icardi distrugge Wanda Nara : la famiglia di Maurito si “spacca” : Ivana Icardi e Wanda Nara non se le sono mandate a dire sui social, uno scambio di battute molto piccate hanno acceso una lite in famiglia Ivana Icardi distrugge Wanda Nara. Non è la prima volta che la sorella di Maurito, capitano dell’Inter, ha qualcosa da ridire sul comportamento della moglie Wanda. Stavolta però la sorella del centravanti ci è andata giù pesante contro la showgirl argentina. “Dimmi con chi vai e ti dirò chi ...

Ivana Icardi attacca Wanda Nara : "Lei pensa solo ai soldi" : Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno un buon rapporto con la sorella del bomber e capitano argentino dell'Inter. Ivana, infatti, in questi mesi ha punzecchiato più di una volta la cognata rea di aver ...

Ivana Icardi in tackle su Wanda : "Io e Mauro non ci sentiamo per colpa sua" : Tutto il mondo lo sa che il rapporto di mio fratello è così con la mia famiglia'. La risposta piccata e al veleno di Wanda Nara però non si è fatta attendere ed è arrivata per bocca di Monica ...

La sorella di Icardi contro Wanda Nara - Ivana sul non-rapporto con il fratello : “ogni volta che vado in tv non le sta bene” : La sorella di Icardi racconta i dissapori tra lei e la moglie del calciatore: Ivana fa il punto sulla relazione con Wanda Nara a ‘Domenica Live’ Nessun rapporto con Wanda Nara, né con Mauro Icardi. È su questo tema che la sorella del calciatore dell’Inter è tornata a parlare a ‘Domenica Live’, dopo averne discusso in una precedente ospitata da Barbara d’Urso. Dalla sua partecipazione al Grande Hermano ...

La sorella di Icardi contro Wanda - Ivana sul non-rapporto con il fratello : “ogni volta che vado in tv a Wanda non sta bene” : La sorella di Icardi racconta i dissapori tra lei e la moglie del calciatore: Ivana fa il punto a ‘Domenica Live’ sulla relazione con Wanda Nara Nessun rapporto con Wanda Nara, né con Mauro Icardi. È su questo tema che la sorella del calciatore dell’Inter è tornata a parlare a ‘Domenica Live’, dopo averne discusso in una precedente ospitata da Barbara d’Urso. Dalla sua partecipazione al Grande Hermano ...

Ivana Icardi torna ad attaccare Wanda Nara in tv : “Cosa ho fatto di male?” : La sorella di Icardi da Barbara d’Urso: le nuove accuse a Wanda Nara Ivana Icardi è tornata a Domenica Live. La sorella di Mauro Icardi ha rivelato a Barbara d’Urso che dopo l’ultima ospitata la sua situazione famigliare non è cambiata. Anzi, si è inasprita sempre più la guerra contro Wanda Nara, moglie e manager […] L'articolo Ivana Icardi torna ad attaccare Wanda Nara in tv: “Cosa ho fatto di male?” proviene ...