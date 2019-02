Italia d’oro | Paris domina Superg | “Sogno diventa realtà”

Slittino naturale - Mondiali 2019 : pioggia d’oro per l’Italia con Evelin Lanthaler - Alex Gruber e la prova a squadre : Tre erano le gare previste nell’ultima giornata dei Mondiali 2019 di Slittino su pista naturale in corso di svolgimento a Latzfons, nel Sud Tirolo, ed altrettante medaglie d’oro sono arrivate per i nostri colori. Una domenica perfetta per gli atleti italiani che si aggiudicano il singolo femminile, il singolo maschile e la prova a squadre, confermandosi al top del movimento. Andiamo a vedere come sono andate le cose, gara per ...

Mondiali slittino – Che spettacolo le Italiane : Lanthaler d’oro nel singolo femminile - sul podio anche Pinggera : Lanthaler oro, Pinggera argento: doppietta azzurra nel singolo femminile, Italia padrona ai Mondiali di Latzfons Latzfons applaude le regine italiane. Evelin Lanthaler è la nuova campionessa mondiale di singolo femminile nello slittino naturale e accanto a lei sul podio c’è Greta Pinggera, detentrice del titolo iridato che stavolta si è dovuta arrendere alla compagna di squadra. Una fantastica doppietta, tutto sommato attesa ...

Calcio femminile - le migliori Italiane della quattordicesima giornata di Serie A. Giacinti e Sabatino la coppia d’oro - Serturini una solida realtà : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. VALENTINA Giacinti (MILAN) – 17 gol e una voglia di segnare da impazzire. Le punte sono fatte così e Giacinti non fa eccezione. Il ventello stagionale sta per ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : la Germania beffa la Norvegia per la medaglia d’oro a squadre maschile - Italia fuori nella prima serie : Il penultimo giorno dei Mondiali juniores di Salto con gli sci, a Lahti, si è concluso con il finale thriller della competizione a squadre maschile, che ha visto in gara 14 quartetti. Germania (Luca Roth, Kilian Maerkl, Philipp Raimund, Constantin Schmid) e Norvegia (Fredrik Villumstad, Anders Ladehaug, Sander Vossan Eriksen, Thomas Aasen Markeng) si sono date battaglia fino all’ultimo Salto della seconda serie, e alla fine tutto si è ...

Ciclismo su pista – Non solo le donne : l’Italia festeggia in grande ad Hong Kong - anche il quartetto azzurro è d’oro : Che spettacolo gli azzurri in coppa del mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong: anche il quartetto maschile d’oro nell’inseguimento Una giornata da incorniciare per il Ciclismo azzurro: sia il quartetto femminile che quello maschile hanno conquistato la medaglia d’oro nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo. Dopo la strepitosa gara delle azzurre è stato il turno dei giovani uomini a tirare fuori gli artigli per ...

Albo d’oro Supercoppa Italiana calcio : tutti i vincitori. Chi andrà in testa tra Juventus e Milan? : A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. Questa competizione, fondata nel 1988, era stata vinta per sette volta sia dai bianconeri che dai rossoneri che dunque oggi si sono fronteggiate per balzare in solitaria al comando dell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro della Supercoppa Italiana ...

Calcio femminile - le migliori Italiane della tredicesima giornata di Serie A. Bonetti e Guagni la coppia d’oro - Girelli sempre a segno : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il tredicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA): Una doppietta da raccontare ai nipotini, una doppietta che contribuisce a stendere il Milan al “Gino Bozzi” di Firenze. Lei è la ...

Biathlon - World Team Challenge : l’albo d’oro. La prima volta dell’Italia con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : Il successo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04, è il primo di una coppia italiana nel World Team Challenge di Biathlon, che annualmente si svolge in terra tedesca. L’Italia non era mai neanche andata sul podio, col miglior risultato conseguito da Hofer in coppia con Michela Ponza nel 2011 (quarto posto). Alla quarta partecipazione in coppia, i nostri due biatleti hanno aggiunto un altro alloro ...

Collari d’Oro 2018 - consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del CONI. Giovanni Malagò : “Garanzia per il futuro dello sport Italiano” : Al Salone d’Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero ...

Collare d’oro 2018 – Mara Navarria tra gli atleti a ricevere la massima onorificenza dello sport Italiano : La spadista friulana Mara Navarria riceverà la massima onorificenza dello sport italiano mercoledì 19 dicembre 2018 a Roma Mercoledì 19 dicembre 2018, presso la Casa delle Armi al Foro Italico di Roma, saranno consegnati i Collari d’oro al Merito sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano. Mara Navarria, grazie alla vittoria mondiale nella spada ottenuta a Wuxi il 22 luglio scorso, sarà tra gli atleti premiati dai ...

Calcio a 5 - i migliori Italiani della nona giornata di Serie A : Paolo Cesaroni e Massimo De Luca la coppia d’oro della Lollo Caffé Napoli : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Paolo Cesaroni (Lollo CAFFE’ Napoli): Un poker di reti nel rotondo successo della formazione partenopea contro il Lynx Latina al Pala Bianchini ne fa l’uomo del match ...