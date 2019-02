Inter | Rakitic è il sogno estivo di Marotta RUMORS

Blastingnews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) L'vuole rinforzare il centrocampo la prossima estate. Una volontà che sembrava già esserci a gennaio, quando i nerazzurri hanno provato a chiudere con il Cagliari l'acquisto di Nicolò Barella, con i sardi che non hanno voluto saperne però di cedere il proprio elemento migliore. I rossoblu, inoltre, hanno rifiutato anche un'offerta del Napoli da 35 milioni di euro più i cartellini di Rog e Ounas, mentre il Chelsea ha fatto solo un sondaggio nonostante si vociferasse di una possibile offerta da 50 milioni di euro. Il centrocampista, nuovo pilastro dell'Italia, comunque, sembra volere solo l'e la prossima estate l'affare potrebbe andare in porto. Oltre al classe 1997, però, la società nerazzurra vuole provare l'acquisto di un giocatore che alzi non solo la qualità in mezzo al campo ma anche il grado di esperienza, una sorta di Diego Godin del centrocampo.come ...