calcioweb.eu

: Infortunio #Lyanco, tegola #Bologna: ecco l'esito degli esami - CalcioWeb : Infortunio #Lyanco, tegola #Bologna: ecco l'esito degli esami - gazzettaGranata : #TorinoFC Non c’è pace per Lyanco. Infortunio anche a Bologna, dopo una sola gara - AddictToro : Non c'è pace per Lyanco. Infortunio anche a Bologna, dopo una sola gara | Torino Granata -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)– Glia cui è stato sottopostohanno evidenziato una lesione dell’ileopsoas di destra. Il giocatore osserverà un periodo di terapie e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana in funzione dei miglioramenti clinici. Si tratta di unaimportante per ile per il tecnico Mihajlovic che dovrà quindi rinunciare al suo pupillo per le prossime partite.si era subito ambientato nella nuova avventura ed aveva dimostrato grande carattere e qualità, adesso questa brutta notizia che rischia di condizionare la stagione del brasiliano.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolol’esitoCalcioWeb.