Influenza - raggiunto il picco stagionale : 832mila casi in 7 giorni : Influenza , raggiunto il picco stagionale : 832mila casi in 7 giorni Dall'inizio della stagione, sono stati 4.478.000 gli italiani colpiti dal virus, 39 i decessi e 191 i casi gravi registrati. Più colpiti i bambini, ma è negli anziani e nei malati cronici che il virus può causare maggiori complicanze Parole ...

Influenza record : 3 - 6 milioni di casi e 39 morti - ma ancora non si è raggiunto il picco : Brusco aumento di casi nell'ultima settimana con l'Influenza che ha costretto a letto ben 725mila italiani. Il picco è vicino ma ancora non è stato raggiunto secondo gli esperti. Quest'anno l'epidemia infatti è andata più a rilento come crescita ma ha provocato molti più casi gravi e decessi, la maggior parte in persone over 50 anni.Continua a leggere