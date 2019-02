Incertezza Brexit | ecco come si ' preparano' le aziende

Brexit : quali saranno le conseguenze dell'Incertezza? : ... che restano vicine ai minimi rispetto al periodo pre-Brexit ; l'incertezza tiene giù anche gli investimenti , rischiando di compromettere le prospettive di crescita dell'economia nel medio e lungo ...

Bce - Draghi : «Economia più debole delle attese - pesa il protezionismo. Incertezza sulla Brexit - crescita a rischio» : «Non avverto l’urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi»

EUROPA EUROPA - Europa dell'Incertezza - dalla Brexit all'omicidio Adamowicz : In questa puntata parliamo anche di stipendi del personale europeo e della burocrazia che frena la crescita economia: un rapporto della Commissione fa il punto sulla situazione all'interno dei 27.

Brexit - chef Giorgio Locatelli : “C’è grande Incertezza - Londra ne soffrirà. Immigrazione? Fastidioso sentirne parlare male” : Giorgio Locatelli, chef italiano a Londra e nuovo giudice di Masterchef Italia, è stato ospite della redazione de Ilfattoquotidiano.it. Un’occasione per trattare il tema della Brexit raccontando il punto di vista di un imprenditore italiano attivo da molti anni nel Regno Unito. “Io sono ancora italiano – spiega – anche se sono arrivato in Inghilterra nel 1985. Abbiamo vissuto 25 anni di Europa sentendo ogni giorno ...

Brexit : De Felice (Protom) - 'per player aerospazio pesa Incertezza' : Roma, 16 gen. (Labitalia) - "La nostra azienda lavora con molti player dell’aerospazio in Uk, e q[...]

Brexit - l'esito del voto aumenta le prospettive di Incertezza : In questo contesto, il voto di ieri prolunga ulteriormente il periodo di incertezza che l'economia britannica si troverà ad affrontare. Dato l'ormai elevato livello delle scorte, ciò avrà un impatto ...

"Incertezza e perdita di controllo" : l'Indipendent paragona la Brexit al crollo dell'Urss - : Al momento la Gran Bretagna è avvolta dallo stesso senso di incertezza che affliggeva l'Unione Sovietica prima della dissoluzione e che regnava negli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali del ...

Industria - crollo produzione “è problema europeo. La causa? L’Incertezza che tra elezioni - Brexit e dazi resta tale nel 2019” : Il crollo della produzione Industriale è la spia di “un problema che investe tutta l’Europa, non solo l’Italia che comunque ha i suoi”. E la causa principale, partendo dalle guerre commerciali tra Usa e Cina per finire alla Brexit e alle prossime elezioni Europee, è “l’incertezza”. Un'”incertezza normativa che frena gli investimenti e che resterà tale anche nel 2019“, spiega a ...

Brexit - si decide il 15 gennaio. Per la Ue un 2019 ad alta Incertezza : Il primo momento della verità per l'Europa nel 2019 è fissato per il 15 gennaio. Secondo la Bbc, che cita fonti del governo di Londra, martedì prossimo i parlamentari britannici voteranno l' accordo ...

