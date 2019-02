In Italia è già partita la gara a chi ha il gilet più giallo degli altri

Fmi : strategia Governo rischia di lasciare Italia vulnerabile : Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel suo rapporto 2018 Article IV sull'economia Italiana. …

Economia circolare e biometano : “Il Governo intervenga per liberare le potenzialità del più grande giacimento di energia verde Italiana” : Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Roma all’incontro “La corsa ad ostacoli dell’Economia circolare in Italia”, organizzato da Legambiente, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, e ha dichiarato: “Progettare un cambio di paradigma dei processi produttivi verso un modello di Economia circolare è un’occasione per rimettere la natura e ...

L'indice dei titoli bancari in Italia viaggia molto alto - +1 - 52% - : molto positiva la giornata per il comparto bancario a Piazza Affari , che non si discosta molto dal buon andamento dell' indice bancario europeo e che guadagna l'1,52%, dopo la chiusura di ieri a ...

I Virtuosi Italiani festeggiano 30 anni di carriera : ... per offrire ai ragazzi la possibilità di assistere alle prove dell'orchestra, nonché di usufruire, insieme alla famiglie e al corpo docente, di tariffe agevolate per gli spettacoli. "In Italia, ma ...

Incontro M5s-Gilet Gialli - l’Italia si vergogna di ciò - lo afferma Mara Carfagna : Dopo il summit M5s-Gilet Gialli, arrivano le dichiarazioni di Mara Carfagna di Forza Italia Si mobilitano le opposizioni. “La loro politica estera: difendere un dittatore comunista come Maduro e incontrare i gilet Gialli. L’Italia è rossa di vergogna”, afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. E di “vera vergogna” parla anche il senatore del Pd Edoardo Patriarca: “Dialogano ...

Juve - primo compleanno Italiano per Ronaldo : 'Bello festeggiare qui' : TORINO - Auguri via social da tutto il mondo, ma anche la festa insieme ai compagni di squadra alla Continassa , dove tanti tifosi si sono recati per vederlo e urlargli buon compleanno. Giornata di lavoro, ma comunque speciale per ...

In una donna la prima mano bionica - impiantata in Svezia con tecnologia Italiana : Per la prima volta al mondo una mano robotica è stata impiantata in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni e la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo DeTOP, guidato da Christian Cipriani, dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si sta lavorando in vista di altri due interventi, da ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - argento da fenomeno. Shiffrin fuoriclasse - grande Italia : Oggi si è disputato il SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) è incominciata la rassegna iridata e l’Italia festeggia la bella medaglia d’argento conquistata da Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle delle azzurre e delle atlete che si sono messe maggiormente in luce. MIKAELA Shiffrin: 10. Siamo al cospetto di un vero e proprio prodigio, la dominatrice incontrastata del Circo ...

Capodanno cinese - Peppa Pig festeggia con due episodi in Italiano e in mandarino : ?? Ni hao Cina! Nel 2019 la comunità cinese nel mondo celebra l’anno del maiale. I festeggiamenti inizieranno il 5 febbraio con tantissime celebrazioni dedicate al Capodanno. Peppa Pig, la beniamina dei più piccoli di Entertainment One, non poteva mancare all’appuntamento e per l’occasione partecipa alla festa con due nuovi episodi speciali trasmessi su Rai Yoyo in versione bilingue, cioè in italiano e successivamente in mandarino sottotitolato ...

Sofia Goggia medaglia d’argento ai Mondiali di sci di Are : “E’ una bella Italia” : Iniziano bene i Mondiali di sci ad Are per gli azzurri. Subito una medaglia per l'Italia grazie a Sofia Goggia che, nel SuperG femminile che ha aperto la rassegna iridata, ha vinto la medaglia d'argento. La sciatrice italiana è stata beffata per un soffio, appena 2'', dall'americana Mikaela Shiffrin. Un risultato comunque eccezionale per la Goggia che è salita sul podio recentemente anche in Coppa del Mondo in SuperG e Discesa.Continua a leggere

Diretta Super-G Are/ Mondiali sci 2019 : oro Shiffrin - Goggia è d'argento. Bene l'Italia nella top ten : Oggi Sofia Goggia sarà protagoniosta della Diretta del Super-G Are ai Mondiali di sci 2019: segui streaming video e tv. orario inizio della gara.

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali : Sofia Goggia ci porta a quota 68 : L’Italia ha ritoccato il suo medagliere ai Mondiali di sci alpino, Sofia Goggia ha infatti conquistato una pesantissima medaglia in superG ad Are e ha aumentato il numero di sigilli della nostra Nazionale nella rassegna iridata. La prima edizione si disputò nel 1931 a Murren e fino al 1937 venne organizzata ogni anno, dopo lo stop dovuto alla Seconda Guerra Mondiale si ripartì dal 1948 con cadenza biennale e fino a Lake Placid 1980 le ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia dopo l’argento : “Pensavo di giocarmi le mie carte - a un certo punto ho sciato bene. Grande Italia” : L’Italia ha incominciato alla Grande i Mondiali 2019 di sci alpino grazie a una fantastica Sofia Goggia che ha conquistato la medaglia d’argento in SuperG, la bergamasca ha subito fatto centro ad Are (Svezia) e festeggia un secondo posto eccezionale ad appena due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin che l’ha beffata nel finale. La Campionessa Olimpica di discesa libera, rientrata dall’infortunio solo una decina ...

Mondiali sci - prima medaglia per l'Italia : Sofia Goggia argento nel SuperG : Nicole Schmidhofer , campionessa del mondo in carica, è irriconoscibile: prende troppi rischi e sbaglia tanto. Finisce lontana dal podio. È il momento di un'altra azzurra: Francesca Marsaglia . Parte ...