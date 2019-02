In Italia ci sono 1 425 ponti senza proprietario e senza manutenzione | la diretta

Gli algoritmi in Europa sono poco conosciuti e temuti - ma non dagli Italiani : Viviamo ormai in un mondo di algoritmi. Pubblicità personalizzate sui social network, inviti a colloqui di lavoro specifici, valutazione della nostra capacità creditizia, ammissione alle università ...

Snowboard - sono 24 le medaglie iridate nella storia per l’Italia. Roland Fischnaller a quota 5 : Secondo quanto riportato sul sito FISI salgono a 24 le medaglie iridate dell’Italia nella storia dei Mondiali di Snowboard: per Roland Fischnaller quella odierna è la quinta in carriera. All’azzurro manca soltanto l’oro nello slalom gigante parallelo per poter affermare di aver vinto medaglie di tutti i metalli in entrambe le specialità dello Snowboard alpino. UOMINI 2019 Park City (Usa) PSL 1. LOGINOV Dmitry (RUS) 2. ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida al Galles. Sono 33 gli azzurri di Conor O’Shea : Nelle ultime ore Sono giunte alcune modifiche alla lista diramata ca Conor O’Shea, CT della Nazionale italiana di Rugby, che inizialmente aveva chiamato i 32 che avevano preparato l’esordio con la Scozia più il mediano di mischia Edoardo Gori ed il tallonatore Oliviero Fabiani per preparare la partita contro il Galles. Quest’ultimo però non ha ancora recuperato del tutto da un infortunio patito e così al suo posto è stato ...

Michela - la donna che ha fermato il rapinatore di Grottammare : 'Io romena in Italia dal 2003 sono con Salvini' : Grottammare Parla Michela, la donna romena che, ieri sera, ha fermato insieme a Marco Cipolletta, l'uomo che aveva appena scippato una donna fuori dall'ufficio postale di Grottammare . Ecco la sua ...

È l'Italia la nuova "culla" delle imprese cinesi : sono più di cinquantamila : sono 50.797 gli imprenditori attivi in Italia e nati in Cina. Le province con il maggior numero di imprese fondate da cinesi...

Sono tornato in Italia in vacanza. E - sì - l’ho trovata in buona salute (bagni a parte) : Sono appena rientrato da una meravigliosa vacanza di tre settimane in Italia. Roma, Costiera Amalfitana, Sicilia e Toscana. Quanto di meglio può offrire il nostro Paese, probabilmente. L’Italia è uno spettacolare coacervo di arte, cultura, storia, calore umano ed è incredibile notare quante differenti tipologie culturali, sociali ed umane si mescolino nello Stivale. Ma Sono tutte riflessioni abbastanza ovvie e scontate, che conoscete meglio di ...

Tassa patrimoniale Italia : ci sarà nel 2019? Gli ultimi aggiornamenti sono rassicuranti : Per tornare a crescere, occorre ridurre la mega-patrimoniale sugli immobili che c'è già: fra Imu e Tasi, pesa per 21 miliardi di euro l'anno e dal 2012 sta causando danni immensi all'economia. Che fa,...

Giornata mondiale contro il cancro - mi sono dovuta ricredere sulla generosità degli Italiani : Questo weekend è successo qualcosa che non ha precedenti e che cambia decisamente la mia prospettiva sulla generosità degli italiani, non esattamente annoverata tra le eccellenze mondiali: per una causa particolare, quella di Lorenzo Farinelli, sono stati raccolti oltre 550mila euro raccolti in pochi giorni, grazie alle donazioni di quasi 20mila persone. Lorenzo, medico anconetano di 34 anni affetto da un linfoma, ha infatti lanciato una ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia d’argento! Visintin : “Il giusto riscatto”. Moioli : “Due su due - ci sono riuscita!” : Lo Snowboardcross è ancora azzurro ai Mondiali: nella gara a squadre Omar Visintin e Michela Moioli chiudono secondi e guadagnano la medaglia d’argento nella Big Final. Per l’Italia si tratta della terza medaglia dopo i due bronzi delle gare individuali. Queste le parole dei medagliati azzurri al sito della FISI. Michela Moioli centra così la seconda medaglia: “sono molto contenta, sono venuta negli Stati Uniti per conquistare ...

L'allarme di Visco sui conti pubblici Italiani : 'Economia più debole di un anno fa - sono necessarie le riforme' : Il governatore della Banca dpItalia avverte che la priorità deve rimanere la riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo e ribadisce l'importanza di proseguire con le riforme

Allo smartphone gli Italiani sono incollati a Youtube - Whatsapp e Facebook : (Foto: We Are Social) Abitudinari, amanti di Youtube e Whatsapp, con qualche speranza. Gli italiani online trascorrono ancora quasi due ore al giorno sui social media e sempre di più da mobile, tanto che persino l’ecommerce da smartphone comincia a fare meno paura. Molti gli spunti che arrivano dalla lettura del Digital 2019, il report lanciato dall’agenzia creativa We Are Social insieme alla piattaforma per il social media ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Nibali e Aru possono vincere il Giro d’Italia - speriamo nel successo in una Classica” : La stagione di Ciclismo è appena incominciato con le prime gare tra Argentina, Australia e Maiorca ma è già tempo di pensare ai grandi appuntamenti. Il CT Davide Cassani ha fatto le carte al nostro movimento quando mancano poco più di tre mesi all’inizio del Giro d’Italia, c’è grande attenzione sulle nostre stelle come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Elia Viviani e altri azzurri che vogliono fare bene in questo ...

Ignazio Visco - governatore di BankItalia : "Le prospettive dell'economia Italiana sono peggiorate" : "Le prospettive dell'economia italiana sono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate da rischi al ribasso che hanno in parte una origine estera ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro paese". Lo afferma il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo discorso al 25mo congresso Assiom Forex.Tra i fattori nazionali, Visco cita "In primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che ...

Prodotti finanziari - 800mila Italiani hanno sottoscritto un Pir. Ma sono consapevoli dei rischi? : La tecnica di vendita è sempre la stessa e il risultato non cambia! I Prodotti finanziari, lo sappiamo, possono essere molto complessi. A volte questa complessità è accettata con consapevolezza dai risparmiatori. Spesso, però, le ragioni sono più opache. Sembra quasi (e succede) che ci siano Prodotti costruiti in modo tale che solo chi li ha ideati ne conosca veramente le insidie: in pratica non si sa né dove né come si sta investendo, forse ...