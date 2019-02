Imprenditore accusa amministrazione giudiziaria

ilfogliettone

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Una gestione in perdita, sprechi, assunzioni inutili, svalutazioni patrimoniali dannose: cosi' l'Vincenzo Corrado Rappa, nipote dello storico costruttore palermitano a cui e' stato sequestrato e poi parzialmente restituito un patrimonio milionario, ha descritto l'operato dell'che ha avuto in carico le imprese. Rappa e' stato sentito al processo, in corso a Caltanissetta, che vede imputati di corruzione, tra gli altri, il magistrato Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo e l'avvocato Walter Virga, ex amministratore giudiziario. In particolare a proposito della concessionaria di auto Nuova Sport Car il teste ha affermato che al momento del sequestro la societa' era in positivo e che, dopo la restituzione, ha subito un passivo di 5 milioni. Il testimone ha parlato di "svalutazioni di componenti ...