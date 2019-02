Ilaria Alpi | Pm Roma rinnova richiesta archiviazione

ilfogliettone

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Nuovad'per l'indagine relativa all'omicidio della giornalistae dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio gli atti relativi alla decisione dei pubblici ministeri sono in fase di notifica. Alla fine del giugno scorso il giudice delle indagini preliminari, accogliendo una istanza dei legali della famiglia, aveva disposto ulteriori accertamenti.Ma svolti quelli - si aggiunge - non c'è altra uscita che ladi. Un nodo della complessa vicenda riguarda anche presunti depistaggi legati soprattutto alla gestione in Italia di Ahmed Ali Rage, detto Gelle, il testimone chiave che prima chiamò in causa il miliziano somalo Omar Hashi Hassan (condannato a 26 anni di reclusione e poi assolto nel processo di revisione a Perugia), salvo poi ...