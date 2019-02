Il Segreto anticipazioni spagnole | Maria lascia Roberto | ritorna da Gonzalo?

Il Segreto anticipazioni : GONZALO tradiva MARIA? Lei ne parla a… : L’inaspettato ritorno di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) a Puente Viejo sorprenderà Fernando Mesia (Carlos Serrano) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, la ragazza irromperà a Villa Montenegro nel bel mezzo di una discussione tra lo stesso Mesia e il marito GONZALO (Jordi Coll) e schiaffeggerà quest’ultimo. Il Segreto anticipazioni: torna MARIA e dà uno schiaffo a ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni 5 febbraio : Fernando e Julieta pronti a scoprire la verità : Il Segreto, puntata serale 5 febbraio: Isaac confessa ad Elsa di essere il padre del figlio che aspetta Antolina, Maria torna a Puente Vejo?

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Julieta uccide Prudencio? : anticipazioni Il Segreto, 11-17 febbraio: cosa nasconde Magdalena? Doppio appuntamento oggi con Il Segreto: dopo la puntata pomeridiana su Canale 5, tra poche ore andrà in onda la puntata serale su Rete4 che sfiderà il Festival di Sanremo. Le anticipazioni de Il Segreto dall’11 al 17 febbraio svelano che terrà ancora banco la vicenda di Julieta e Prudencio. Julieta non riesce a rassegnarsi: il dolore per la morte di Saul è ancora troppo ...

Una Vita - anticipazioni dal 10 al 15 febbraio : Arturo scopre il Segreto di Susana : Una Vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate dal 10 al 15 febbraio, rivelano che Arturo Valverde scoprirà il segreto di Susana e comincerà a tramare qualcosa, mentre Diego deciderà di non lasciare più Acacias e rivelerà a Blanca di non riuscire a vivere senza di lei. Rosina e Liberto dopo le incomprensioni dei giorni ...

Ziva è viva in NCIS? L’episodio 16×13 svelerà “il più grande Segreto di sempre” : anticipazioni e video promo : Ziva è viva in NCIS? Sarebbe un colpo di scena clamoroso ma non impossibile il ritorno della David nel procedural di CBS, che sembra essere suggerito dal trailer del nuovo episodio in onda il prossimo 12 febbraio negli Stati Uniti (in Italia non è ancora partita la programmazione della sedicesima stagione). Un nuovo promo apparso in tv nella notte del Super Bowl sembra suggerire che la storia di Ziva (Cote de Pablo) possa non essere ancora ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Antolina era l'amante di Jesus Laguna : Elsa scoprirà presto che la sua infedele domestica aveva una relazione con suo fratello e che era a conoscenza del massacro avvenuto al matrimonio con Isaac.

Il Segreto : guerra fredda tra Raimundo e Fernando - anticipazioni trama puntata martedì 5 febbraio : Torna ancora una volta in prima serata Il segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani (manco fosse Lorella Cuccarini, diremmo noi). L’appuntamento è ancora una volta con la prima serata di martedì, obbligatoriamente su ReteQuattro: la nuova puntata è martedì 5 febbraio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Il Segreto anticipazioni : Isaac in rovina - l’orrendo gesto di Antolina : Anticipazione Il Segreto: Isaac senza soldi, tutta colpa di Antolina Brutte notizie dalle anticipazioni de Il Segreto. Elsa va via da Puente Viejo per mettere in regola le carte del funerale di suo padre Amancio. Ricordiamo che l’uomo è stato ucciso da Antolina. La malvagia biondina ha infatti messo fine alla sua vita per evitare […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Isaac in rovina, l’orrendo gesto di Antolina proviene da ...

Il Segreto anticipazioni 6 febbraio 2019 : Fernando nasconde dei segreti : Il Mesia ha una strana conversazione telefonica, in cui rassicura il suo interlocutore che un misterioso viaggio avrà luogo.

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita oggi : il ritorno della puntata serale su Rete 4 : Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto e Una Vita che questa sera potranno nuovamente seguire il graditissimo episodio speciale su Rete 4. La scorsa settimana Mediaset aveva deciso di sospendere tale appuntamento per eVitare la rivalità con La Dottoressa Giò, trasmessa eccezionalmente di martedì. In molti si erano detti delusi per questa decisione, soprattutto considerando che gli ascolti delle due serie iberiche erano stati positivi ...

Il Segreto anticipazioni 5 febbraio 2019 : Elsa in fuga da Puente Viejo : Sconvolta e disperata per aver scoperto che Antolina aspetta un figlio da Isaac, la Laguna decide di abbandonare il paese.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019: Isaac prova in tutti i modi a spiegare ad Elsa come si è creata la situazione di intimità tra lui ed Antolina, ma la ragazza non riesce a perdonarlo. Don Anselmo non crede che Magdalena sia la moglie di don Berengario e rimprovera Dolores, colpevole di stare alimentando il pettegolezzo con i compaesani; l’anziana donna, intanto, continua a rivolgersi ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : dopo l'addio a Gonzalo - Maria si avvicina a Roberto : Al Segreto i colpi di scena non possono mai mancare: nella soap scritta da Aurora Guerra, infatti, le sorprese non finiscono mai. Sarà così anche in questo caso, dopo il ritorno di Maria e Gonzalo, che inizieranno ad allontanarsi sempre di più fino ad arrivare al divorzio. La coppia si riconcilierà? Sembra proprio di no. Anticipazioni Il Segreto: Maria dice addio a Gonzalo Contrariamente ad ogni pronostico, neanche questa storia al Segreto avrà ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Mauricio inscena il decesso di Fé : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, continua a stupire il pubblico. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere questa settimana, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Le Anticipazioni ci dicono che Fè Perez (Marta Tomasa Worner) si troverà nei guai, a causa dell’arrivo di un uomo chiamato Faustino, per avergli estorto del denaro al bordello in cui ha lavorato ...