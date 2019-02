Il pianista doveva far pipì Baglioni spiega il motivo dell' inconveniente

huffingtonpost

: Ah quindi il pianista doveva andare in bagno... Ecco il ritardo per l’attacco della canzone #Pravo #Briga #Sanremo2019 - IlContiAndrea : Ah quindi il pianista doveva andare in bagno... Ecco il ritardo per l’attacco della canzone #Pravo #Briga #Sanremo2019 - Dome689 : Sanremo 2019, conferenza stampa della seconda serata in diretta· Baglioni rivela: «L’imprevisto per Patty Pravo? Il… - Megi_BE : RT @IlContiAndrea: Ah quindi il pianista doveva andare in bagno... Ecco il ritardo per l’attacco della canzone #Pravo #Briga #Sanremo2019 -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) "Ieri il festival si è fermato per qualche minuto, al momento'esibizione di Patty Pravo perché ilha avuto un bisogno impellente. Capite da cosa può essere fermato un festival? Dalla pipì di un". Ha scherzato così Claudio, in conferenza stampa, sul festival di Sanremo."Siamo soddisfatti, anche se qualunque manifestazione ha bisogno di rodaggio", continuae mostra tranquillità, nonostante il dato di ascolto sia stato in calo rispetto a un anno fa. "L'obiettivo del popolar-nazionale mi sembra raggiunto, al di là dei numeri che sono interessantissimi, ma c'è la sensazione che nell'insieme abbia avuto un buon battesimo", sottolinea il direttore artistico che chiede di parlare di festival e di musica "e un po' meno di tutte le altre cose che ci si infilano come i cavoli a merenda. Saremo ...