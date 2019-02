Il papà di Manuel Bortuzzo | «Gli ho detto della paralisi | è stato forte»

Manuel Bortuzzo - il papà : «Gli ho detto della paralisi. Non ha pianto - è stato forte come sempre» : Manuel Bortuzzo sa della paralisi e della probabilità che possa non tornare più a camminare. A dirglielo è stato il padre Franco, che al Corriere della...

papà : Manuel sa non camminerà - non piange : 17.37 "Ha detto 'mi sento mancare la parte sotto'.Gli abbiamo spiegato che la parte sotto non dialoga con la parte sopra.E' consapevole.E'una persona forte. Non ha pianto". "Gli abbiamo detto che non ha più possibilità motorie".Così il Papà di Manuel Bortuzzo al "Corrieretv" Gli è stato detto che "andrà in centri specializzati, con ottime possibilità di migliorare la sua vita. Certo non si possono fare miracoli.Ma ci sono scienze che studiano ...

Manuel Bortuzzo - l'ultimo sms prima del dramma : 'papà - sto con Martina'. Ora rischia la paralisi : 'Con ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all'Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci ...

Il papà di Manuel Bortuzzo : "A Roma si rischia la vita per niente. Chi sa qualcosa parli" : "Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, non sarebbe successo". A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il ventenne giovane promessa del nuoto ferito gravemente in strada ieri a Roma.Il signor Bortuzzo ha lanciato un appello ai microfoni di Chi L'Ha ...

