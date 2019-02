Il nuovo trailer di Metro Exodus si concentra sui fucili a canna

Dumbo - ecco il nuovo trailer del film : L’elefantino dalle orecchie giganti spicca il volo nonostante tutto nel nuovo trailer ufficiale diffuso in queste ore. Il nuovo Dumbo versione live-action, diretto da Tim Burton, promette di rispettare la storia originale del classico d’animazione del 1941, adattandolo però anche allo stile tipico del regista: quelle che sono delle premesse drammatiche di discriminazione diventano un’abilità straordinaria. Nella clip ...

Mortal Kombat 11 : rilasciato un nuovo trailer del gameplay : Dopo l’annuncio avvenuto le scorse settimane, Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato oggi il nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 11 con Kabal, un ex Dragone Nero diventato Revenant. Noto per la sua velocità fulminea, le letali spade uncinate e la necessità di fare affidamento a un respiratore artificiale per sopravvivere, Kabal è stato riportato in vita come una versione malvagia di sé stesso al ...

nuovo lottatore per Mortal Kombat 11 : il trailer ne svela l’identità : Annunciato da pochissimo, Mortal Kombat 11 torna oggi ad infiammare gli animi degli appassionati di picchiaduro. Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno infatti pubblicato un Nuovo trailer dall'altissimo tasso di violenza. Infarcito per altro da una buona dose di gore, così come vuole la tradizione del fortunato franchise. Il video, visibile in calce, introduce un Nuovo personaggio nel roster del ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 presenta la sua data di lancio con un nuovo trailer : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 ha finalmente una data di lancio, e questa segna l'8 febbraio. Milestone è lieta di annunciare il lancio del suo atteso titolo di Motocross, per cui riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli e il nuovo trailer pubblicato:Milestone è fiera di annunciare il lancio di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, l'unico gioco che permette ai giocatori di mettersi ...

Sekiro : Shadows Die Twice ci presenta il Monaco Corrotto in un nuovo trailer : Sekiro: Shadows Die Twice ritorna a far parlare di sé con un nuovo trailer, nel quale possiamo fare conoscenza col Monaco Corrotto.Come possiamo vedere, questo boss ha tutta l'aria di essere tutt'altro che una passeggiata, essendo capace di cambiare imparentante stile di combattimento un una seconda fase dello scontro, passando agli attacchi furtivi.Questo boss fa parte di un livello di gioco che abbiamo avuto occasione di vedere più di una ...

Far Cry New Dawn : disponibile un nuovo trailer in live action : Far Cry New Dawn come antagonista avrà niente meno che una coppia, in particolare le due gemelle Mickey e Lou, le quali abbiamo avuto occasione di conoscere nel primo trailer del gioco.Come possiamo vedere sul canale di Ubisoft Italia, un nuovo trailer è stato caricato, e questa volta possiamo scoprire di più sui questi peculiari antagonisti con un filmato in live action.In un'ambientazione post apocalittica dovremo vedercela con queste due ...

La bambola assassina : il nuovo teaser trailer annuncia il remake del film : La bambola assassina tornerà sui nostri schermi a breve. La notizia, ormai divenuta ufficiale, arriva insieme al primo teaser trailer pubblicato su Youtube, dove possiamo già dare uno sguardo al reboot/remake dell'omonimo film del 1988, realizzato da Tom Holland su soggetto di Don Mancini. Il teaser trailer, visibile alla fine dell'articolo, è molto particolare. Non vediamo Chucky la bambola assassina, ma assistiamo invece ad una sorta di ...

Si lotta per la sopravvivenza nel nuovo trailer di Days Gone : L'attesa esclusiva PS4 Days Gone si avvicina sempre di più e Sony ha deciso di pubblicare oggi un nuovo video dedicato al gioco.Come segnala Gematsu, si tratta del terzo trailer della serie che mostra i vari aspetti di Days Gone. Ad esempio, il secondo filmato era dedicato alla fedele motocicletta del protagonista.Questa volta, il trailer si intitola "lotta per la sopravvivenza" e ci mostra la grande varietà di avversari che dovremo ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled protagonista di un nuovo trailer gameplay e di un video confronto con l'originale per PS1 : Dopo l'ottimo lavoro svolto su Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, Activision sta continuando a puntare sul fattore nostalgia con un altro progetto davvero molto richiesto dai fan.Stiamo ovviamente parlando del ritorno di Crash Team Racing, un ritorno che avverrà il 21 giugno con l'atteso Crash Team Racing Nitro-Fueled che in questo caso si mostra in due nuovi video davvero molto interessanti. Si parte con un trailer ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : rilasciato un nuovo trailer del titolo : Nella giornata di oggi, Activision ha rilasciato un nuovo entusiasmante trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico per PlayStation sviluppato da Naughty Dog, rilasciato sul mercato nel 1999. L'idea di un remake di questo gioco nasce dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rivisitazione dei primi tre capitoli della serie che ha come protagonista Crash Bandicoot, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e ...

Alpha si presenta nel nuovo trailer di The Walking Dead 9 : “La tua gente ha ucciso la mia - ci saranno degli scontri” : A dieci giorni dal ritorno di The Walking Dead 9 i trailer e le nuovo foto della seconda parte di stagione non fanno altro che incuriosire i fan. Il pubblico rimasto fedele alla serie nonostante gli ultimi scivoloni e la noia a cui ci ha costretto negli ultimi due anni (tranne qualche colpo di scena), dovrà fare i conti con i nuovi arrivati, i Sussurratori, un altro gruppo di superstiti che ha messo da parte le emozioni, i nomi e i legami ...

Metro Exodus : disponibile il nuovo weapon trailer dedicato alle pistole : È disponibile un nuovo weapon trailer di Metro Exodus, l'ambizioso progetto videoludico di 4A Games ispirato al romanzo best-seller di Dmitry Glukhovsky, Metro 2035.Oggetto di approfondimento, questa volta, è la classe delle pistole, di cui vengono mostrati degli esemplari decisamente interessanti con un occhio di riguardo ai vari componenti (calcio, mirino e via di seguito), capaci di adattarsi alle più perigliose situazioni di ...

Il nuovo trailer di Destiny 2 ci mostra Ultima Parola e annuncia il ritorno dell'Aculeo : Bungie ha da poco confezionato un nuovo breve trailer dedicato al suo Destiny 2, nel quale possiamo dare un'occhiata all'arma Ultima Parola ma non solo.Come segnala Gamingbolt, il cannone portatile esotico Ultima Parola, già presente nel primo Destiny, appare ancora piuttosto sgargiante nella sua attuale incarnazione e per ottenerlo è necessario completare la missione dell'Armeria Nera, The Draw.Ma il filmato annuncia anche un gradito ritorno, ...