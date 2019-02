Il Ministro Di Maio lancia il “Restitution Day” | “Due milioni di euro alle popolazioni

Di Maio torna da Ministro al suo liceo - ricordi e contestazioni : Pomigliano d'Arco, 4 feb., askanews, - Dopo 15 anni è tornato nel suo vecchio liceo classico non più da studente, ma da ministro. Una mattinata ricca di emozioni, ma anche di contestazioni, di ricordi ...

Di Maio torna da Ministro al suo liceo - ricordi e contestazioni : Dopo 15 anni è tornato nel suo vecchio liceo classico non più da studente, ma da ministro. Una mattinata ricca di emozioni, ma anche di contestazioni, di ricordi e di questioni di attualità da affrontare. Poco dopo le 9 il vicepremier e titolare del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, ha varcato l'ingresso del liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco, nel quale si è diplomato nel 2004. Ad accoglierlo docenti, studenti, ...

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio, vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il Ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Sea Watch - Ministro Di Maio : 'Lo sbarco dei profughi solo se saranno mandati in Olanda' : Non ha trovato ancora un porto sicuro dove approdare la nave dell'O.N.G. (Organizzazione non Governativa) 'Sea Watch 3', ormai da cinque giorni in mare aperto, nelle acque territoriali italiane, dinanzi alla città di Siracusa. A bordo 47 migranti in attesa di poter sbarcare nel porto di Augusta. Nei giorni scorsi sull'imbarcazione che batte bandiera olandese è arrivata anche una delegazione di parlamentari che hanno fatto visita alla nave per ...

Lino Banfi rappresenta l'Italia nella commissione Unesco L'annuncio del Ministro Di Maio : Lino Banfi è stato nominato dal governo nella commissione italiana Unesco. Si tratta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Un grande riconoscimento per l'attore pugliese. L'annuncio della nomina è stato dato dal vicepremier Luigi Di Maio.

Scontro euro-politico - Di Maio contro Strasburgo - il Ministro francese risponde : Ormai è Scontro tra Di Maio e i poteri forti europei, questa volta il leader 5 stelle punta Strasburgo. Interviene il ministro francese “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’Europarlamento, critica Strasburgo… Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così in un tweet il ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, dopo che Di Maio aveva ...

Di Maio contro Strasburgo - il Ministro francese Loiseau : 'Noi ne siamo fieri' : "Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l'Europarlamento, critica Strasburgo ... Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?". Così in un ...

Ue - Di Maio a Ministro francese : democrazia non palazzi ma cittadini : Roma, 15 gen., askanews, - 'La democrazia non sono i palazzi ma le persone'. Luigi Di Maio in un post su facebook replica al governo francese che ha criticato duramente la proposta del M5S di chiudere ...

Di Maio risponde al Ministro francese : "Loro orgogliosi della sede? Certo - gliela paghiamo noi!" : Sono partiti ieri pomeriggio, percorrendo centinaia di chilometri per arrivare al Parlamento europeo, a Strasburgo. E di quel viaggio hanno documentato tutto, con diverse dirette Facebook. Ma una volta arrivati alla sede, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio hanno subito chiarito la loro posizione: la sede francese dell'Ue? "Una marchetta per i francesi".E oggi il vice presidente del Consiglio Di Maio, sulla sua pagina Facebook, ha voluto ...

Sassari - il Ministro Di Maio e l'onorevole De Martini in visita al presidio ex Secur : Giornata intensa, quella di ieri, per i 50 ex dipendenti Aou e Ats di Sassari in presidio permanente dallo scorso 16 dicembre. Da 28 notti, a turno, si danno il cambio per difendere il diritto al lavoro in quanto sostituiti e licenziati. Nella mattinata di ieri hanno ricevuto la visita del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio mentre in serata è arrivato il deputato della Lega, Guido De Martini. L'incontro con Luigi Di ...

Luigi Di Maio - disastro al Mise : "Sì alle trivellazioni" - M5s e Ministro Costa in rivolta : Erano No Euro e diventarono Filo-Euro. Erano No Ilva e lasciarono aperta l' Ilva. Non volevano la Tap, poi diedero il via libera alla Tap. Si pensava che avessero ormai toccato il fondo. E invece decisero di andare ancora più a fondo, nel mare, decidendo di trivellarlo. L' ultimo capitolo della saga

Luigi Di Maio - disastro al Mise : 'Sì alle trivellazioni' - M5s e Ministro Costa in rivolta : Thompson, uno che spende e spande denari nell' estrazione del petrolio in mezzo mondo, dal Sud Africa alla Nuova Zelanda, dalla Cina al Belize, e che nello Jonio ha già investito milioni di dollari ...