Il governo vuole emettere Btp a 30 anni | lo spread sale a 268 punti base

Stefano Buffagni : "Se Matteo Salvini vuole far cadere il governo sulla Tav per noi non è un problema" : "Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena se

Silvio Berlusconi : “M5s vuole un regime come quello di Maduro - se governo non cade futuro nero” : Silvio Berlusconi attacca il M5s: "I Cinque Stelle ammirano Chavez e Maduro e vorrebbero per l'Italia un regime simile, trascinandoci nella stessa catastrofe". Il leader di Forza Italia vede l'arrivo di una "tempesta economica" e prevede che se il governo non cadrà ci sarà "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione".Continua a leggere

Se il governo vuole svuotare Tim almeno risparmiamoci i piagnistei : Alla presentazione de " L'Italia: molti capitali, pochi capitalisti " il libro scritto da Beniamino Piccone per Guido Roberto Vitale , svoltasi la settimana scorsa a Milano, sono risuonate le note ...

governo - Salvini : Martina mi vuole sfiduciare? Dormo lo stesso : Roma, 4 feb., askanews, - 'Martina mi vuole sfiduciare? Pensate, stanotte ho dormito sereno lo stesso!'. Lo ha detto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Così il governo vuole cambiare il commercio online : ... dovrà battersi, in Europa per evitare che in alcuni Paesi le piattaforme di vendita più famose al mondo, da Alibaba ad Amazon e E-Bay solo per fare alcuni esempi, possano godere di vantaggi a ...

Bilancio. Barbagallo : governo vuole affossare società sportive : Il governo ha gettato la maschera fin dal primo minuto dell'esame della manovra: intende affossare lo sport siciliano. Con il parere contrario del governo, infatti, non è passato il ripristino dei 4.5 ...

Tav - Di Maio : “Fino a quando il M5s sarà al governo non ci sarà. La vuole la peggiore lobby di questo Paese” : ino a quando ci sarà il M5S al governo la Tav non ci sarà”. Lo dice Luigi Di Maio, parlando da Penne, in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alla presidenza della Regione per il movimento. Quella è un’opera “che vuole la peggiore lobby di questo paese” ma, ricorda Di Maio, “il Movimento Cinque Stelle sta dall’altra parte”. L'articolo Tav, Di Maio: “Fino a quando il M5s sarà ...

governo vuole rendere fuorilegge le navi Ong : 'pericolo per la sicurezza nazionale' : Il ministero dell'Interno sta lavorando a un piano per mettere fuorilegge le imbarcazioni che trasportano migranti, ritenute offensive poiché recano pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato. Il Governo al lavoro per bloccare le navi Ong Se il decreto che sta preparando il Viminale vedrà la luce sarà predisposto una sorta di "blocco navale" al largo delle nostre coste, respingendo direttamente i natanti delle ...

Ecco come il governo vuole riformare lo sport : Roma, 31 gen., askanews, - Il governo riforma lo sport. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge collegato alla manovra che riforma l'ordinamento sportivo. 'Tra le misure ...

Sea Watch - Roberto Fico trama alle spalle del "suo" governo : vuole sfasciarlo con i 47 migranti : Presi di posizione pubbliche no. Perchè ci sono di mezzo i suoi e uscire allo scoperto significherebbe accentuare di brutto la crisi di consensi di cui il Movimento 5 Stelle sta soffrendo ormai da settimane. Ma, assicura la Repubblica, a ogni telefonata e a ogni contatto, il presidente della Camera

Migranti - voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Brasile - il ministro dell’Istruzione del governo Bolsonaro vuole militarizzare le scuole : “Se ce lo chiedono siamo pronti” : “Il ministero dell’Istruzione appoggerà i municipi interessati a militarizzare l’amministrazione delle scuole pubbliche municipali da affidare a ufficiali dell’esercito o della polizia militare”. Così il ministro dell’Istruzione brasiliano Ricardo Vélez Rodríguez, con una dichiarazione estemporanea, fuori contesto e a bassa voce, lancia l’ultima idea sulla scuola del nuovo governo brasiliano. L’ultima della campagna elettorale e la prima da ...