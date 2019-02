Il 2018 è il quarto anno più caldo mai registrato

Clima : il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato : Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c’è disponibilità di dati, a partire cioè dal 1880. Le temperature globali hanno superato di 0,83 gradi la media registrata tra il 1951 e il 1980, facendo classificare l’anno passato appena dietro i ‘bollenti’ 2016, 2017 e 2015. Considerati nel loro insieme, gli ultimi 5 anni sono stati in assoluto i più caldi dell’era moderna. A ...

Intesa Sanpaolo - utili 2018 oltre 4 miliardi ma in calo nel quarto trimestre : MILANO - Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2018 registrando utili netti per 4,05 miliardi - che si confrontano con i 3,816 dell'anno precedente al netto del salvataggio delle Venete - e risultati '...

Recessione Italia : calo Pil nel quarto trimestre 2018/ Dati Istat dopo Conte : peggior risultato ultimi 5 anni : Dati Istat, Pil in calo nel quarto trimestre: l'Italia è in Recessione. Conte e Tria "Non drammatizziamo, importante rilanciare l'economia"

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Disoccupazione in calo a dicembre : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Di Maio : bugie dai vecchi governi : La contrazione pari a -0,2% è per l'economia italiana il peggiore risultato da 5 anni a questa parte. Secondo i dati dell'Istat, per ritrovare un calo simile si deve infatti risalire al quarto ...

Istat - Italia in recessione. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018. Di Maio : governi prima di noi hanno mentito : Il dato era stato anticipato ieri dal premier Giuseppe Conte nell’accenno a quella «ulteriore contrazione del Pil» che sarebbe arrivata poi oggi. La seconda consecutiva che tecnicamente determina, appunto, l'ingresso in una fase di recessione. Ma allo stesso tempo il presidente del Consiglio si è detto sicuro in un pronto recupero già a partire dalla seconda metà del 2019...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Di Maio : bugie dai vecchi governi : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

Istat - Italia in recessione tecnica. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : Ma la risposta dell'ex ministro dell'economia Gian Carlo Padoan e ora deputato dem taglia la strada a questa lettura dei numeri. «Quelle di Palazzo Chigi sul Pil sono dichiarazioni infami e ignoranti»...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Occupati al top da 10 anni a dicembre : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

Pil - Istat : “Nel quarto trimestre 2018 calo dello 0 - 2% dopo il -0 - 1% del terzo”. Italia entrata in recessione : Mercoledì il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che “se lo aspettava”. Oggi l’Istat lo ha confermato: nel quarto trimestre 2018, in base alle stime preliminari, il pil Italiano è calato. La contrazione è stata dello 0,2%. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. L’Italia è quindi entrata tecnicamente in recessione, definizione che si applica quando ...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Occupati al top da 10 annia dicembre : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

Istat - Italia in recessione tecnica. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : Il dato era stato anticipato ieri dal premier Giuseppe Conte nell’accenno a quella «ulteriore contrazione del Pil» che sarebbe arrivata poi oggi. La seconda consecutiva che tecnicamente determina, appunto, l'ingresso in una fase di recessione. Ma allo stesso tempo il presidente del Consiglio si è detto sicuro in un pronto recupero già a partire dalla seconda metà del 2019...

Nel quarto trimestre del 2018 Facebook ha avuto 16 - 9 miliardi di dollari di ricavi : Nel quarto trimestre del 2018 Facebook ha avuto 16,9 milardi di dollari di ricavi e un utile netto di 6,9 miliardi di dollari, il 61 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel quarto trimestre dell’anno passato

Pil - Conte : “Mi aspetto nuova contrazione nel quarto trimestre 2018 - ma nella seconda parte del 2019 ripartiamo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...