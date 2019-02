I timori del Fondo monetario internazionale | Le politiche rendono l' Italia

Cina : nascite ancora in calo - timori per l’invecchiamento della popolazione : Secondo i dati diffusi dal National Bureau of Statistics cinese, lo scorso anno si sono registrate 15,23 milioni di nascite nel Paese, un calo di due milioni rispetto all’anno precedente: la popolazione cinese è quindi cresciuta nel 2018 a un ritmo più lento, sollevando timori di invecchiamento del Paese, che creerà ulteriore pressione su un’economia già in rallentamento. I morti sono stati 9,93 milioni nel 2018: si è registrato un ...

Bolton chiede piano attacco a Iran - i timori del Pentagono. Reazione Usa dopo attacchi a Baghdad : Alcuni funzionari del Pentagono hanno espresso il profondo timore che il Consigliere della sicurezza nazionale del presidente Trump, John R. Bolton, possa scatenare un conflitto con l'Iran in un momento in cui Donald Trump sta perdendo forza in Medio Oriente, anche a seguito della sua decisione di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Timore alimentato dalle indiscrezioni della stampa statunitense secondo cui Bolton l'anno scorso ha ...

Usa - Bolton chiede piano di attacco all'Iran : i timori del Pentagono : "Il Consiglio coordina la politica e offre al presidente opzioni per anticipare e rispondere a una varietà di minacce", ha commentato.Funzionari del Pentagono, da parte loro, hanno sottolineato che ...

Frenata della produzione industriale - si rafforzano i timori di recessione per l'Italia : Nuova doccia gelata sulle prospettive dell'economia italiana. La produzione industriale ha mostrato a novembre una flessione dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6% su base annua , secondo i dati pubblicati oggi dall' Istat . Si ...

Cina - l'inflazione delude. timori di rallentamento dell'economia : Nubi all'orizzonte per l'economia globale. I prezzi al consumo cinesi hanno registrato un calo nel mese di dicembre, scatenando Timori tra gli investitori legati alla crescita economica mondiale

Per i timori di un rallentamento dell'economia - il prezzo dell'oro è salito ai massimi : Il timore di un rallentamento della crescita economica globale manda in tilt le Borse e fa impennare il prezzi dell'oro, il bene rifugio per eccellenza, che sale al top da sei mesi. Il prezzo dell'oro ...

Repubblica democratica del Congo - 40 milioni alle urne tra incertezze e timori di violenze : "Ho l'intima convinzione che tutto andrà bene domenica": alla vigilia delle elezioni su cui pesa una forte incertezza, oltre al timore di violenze, il presidente della Repubblica democratica del Congo Joseph Kabila ha assicurato che oggi il voto si terrà. Sono anni che le elezioni vengono rimandate alla faccia delle regole democratiche. In base alla Costituzione si doveva votare già nel 2016. L’appuntamento è stato rimandato al 2017 e poi al ...

Terremoto Catania : 320 sfollati - 28 feriti. I timori dell’Ingv : “Non escludiamo nuovi eventi” : L'epicentro tra Zafferana Etnea, Aci Catena e Acireale, dove molte persone hanno deciso personalmente di trascorrere la notte nelle strutture messe a disposizione dai comuni (palestre e scuole). A Pennisi, è crollata la statua di Sant'Emidio, il santo protettore dai terremoti, nella chiesa di Santa Maria del Carmelo.Continua a leggere

Trani - una busta con due proiettili a casa del sindaco Bottaro. E lui : "Non mi lascio intimorire" : Eletto tre anni fa con una coalizione di centrosinistra, Bottaro spiega che i "proiettili sono stai lasciati davanti al portone di casa mia, in una busta su cui c'erano le mie iniziali scritte molto in grande"

Siria - Usa : “iniziato il ritiro delle truppe”. timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

Trump : «Abbiamo sconfitto l’Isis - ritiro totale dalla Siria». I timori del Pentagono : Un tweet del presidente lascia intendere come sia imminente il disimpegno dallo scenario siriano. I contatti con Erdogan e i timori del Pentagono sul tradimento dell'alleato curdo

Tav - i timori delle imprese : ... che contano complessivamente 326.000 imprese oltre 1,3 milioni di lavoratori, un fatturato di 130 mld ed esportazioni pari a 48 mld, sono espressione del sistema dell'economia di Torino e del ...