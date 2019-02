I geni della resistenza agli antibiotici ritrovati nel suolo artico

Scontri e lacrimogeni a Parigi - Gilet gialli atto 12 contro la violenza della polizia : Il movimento dei "Gilet gialli" sfila a Parigi e in altre città francesi per il suo "atto XII", che prende di mira le violenze della polizia dopo la decisione del Consiglio di Stato di autorizzare l'uso dei proiettili di gomma da parte degli agenti. Tensione e Scontri a Parigi fra Gilet gialli e la polizia: i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle ...

Caccia ai geni della rigenerazione : si nascondono nel DNA di una salamandra rara : Caccia ai superpoteri curativi nel genoma dell’Axolotl, strana creatura dalle sembianze di pesce con le zampe dotata di una capacità straordinaria: è in grado di rigenerare senza cicatrici quasi tutte le parti del suo corpo. Ed è per questo talento che la salamandra messicana è finita sotto la lente dei ricercatori che stanno costruendo mappe sempre più dettagliate del suo Dna. Una leggenda azteca la dipinge come un dio che si trasformò ...

Presentato a Salerno “Boot Camp” : kit per i neo genitori della Campania : Si è tenuta oggi, martedì 29 Gennaio, presso la Sala Scozia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la presentazione del “Boot Camp”, un vero e proprio kit di addestramento per i neo genitori della Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con bambini e bambine “dentro e fuori la pancia di mamma”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’Assessore alle Pari ...

Padova - la Cassazione : devono essere processati i genitori della ragazza malata di leucemia che rifiutò le cure tradizionali : La Cassazione conferma. devono essere processati i genitori di Eleonora Bottaro, la diciassettenne Padovana malata di leucemia che non si sottopose alle cure chemioterapiche e morì. È stato infatti respinto il ricorso dei coniugi Lino Bottaro e Rita Benini, residenti nel Padovano a Bagnoli di Sopra, che dovranno comparire in Tribunale con l’accusa di omicidio colposo, sotto la forma della previsione dell’evento, perché si sarebbero ...

Reggio Calabria - il Coordinamento genitori : 'vergogna! A cinque mesi dall'inizio della scuola bambini e famiglie degli I.C. di Gallico e ... : ... eserciti una discriminazione territoriale nell'erogazione di un servizio comunale? Come è possibile accettare passivamente che a vincere in questa vicenda sia ancora una volta la politica "del ...

Isola dei Famosi – Jo Squillo assente alla prima puntata - la verità shock della presentatrice : “entrambi i miei genitori sono morti” : Jo Squillo assente alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 14: la presentatrice colpita da due gravi lutti familiari Commentando l’assenza di Jo Squillo alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, a cui avrebbe dovuto presenziare nelle vesti di naufraga, Alessia Marcuzzi ha parlato di “problemi familiari” per la presentatrice. A distanza di poche ore dall’esordio della 14ª edizione del programma si è ...

Ricerca : lo studio - nei geni della magrezza il segreto per restare in linea : 'E' facile criticare le persone per il loro peso, ma la scienza dimostra che le cose sono molto piu' complesse. Abbiamo molto meno controllo sul nostro peso di quanto potremmo desiderare di pensare', ...

Giulio Regeni : il 25 gennaio si ricorda il 3° anniversario della sua morte : Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni mandava l'ultimo sms e poi spariva nel nulla. Oggi su Twitter si ricorda il 3° anniversario della sua scomparsa. Il 3 febbraio si scopriva che il giovane ricercatore era stato ucciso dalle autorità egiziane, ad oggi forse si sono identificati i colpevoli. La famiglia di Giulio non ha avuto ancora giustizia e la sua morte resta impunita: numerose sono le proteste e manifestazioni fatte sotto il suo nome e che ...

Regeni - a tre anni dall’omicidio Fico scrive ai presidenti dei parlamenti Ue : “Contribuite alla ricerca della verità” : E’ “di fondamentale importanza potere contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei parlamenti degli altri paesi membri dell’Unione europea. Le sarei pertanto molto grato per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare, nell’ambito delle competenze e delle procedure dell’Assemblea da Lei presieduta, per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni“. E’ quanto si legge in ...

Il cognato della vittima : «Dobbiamo pensare ai figli rimasti senza genitori». : Il cognato della vittima: «Da poco hanno perso la mamma. Non possiamo mandarli in un istituto, dovranno restare insieme»

Cagliari - arrestati per omicidio i genitori della bimba rom scomparsa la vigilia di Natale : Che fine ha fatto la piccola Esperanza? Gli investigatori della squadra mobile di Cagliari sono convinti che la piccola bimba rom, di soli venti mesi, sia stata uccisa dai genitori, entrambi 28enni, ...

