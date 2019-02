Huawei P30 e P30 Pro saranno presentati a Parigi a fine marzo

Solo a fine marzo l’uscita del Huawei P30 e P30 Pro? La soffiata da documenti ufficiali : Per quanti si stanno chiedendo quando l'uscita del Huawei P30 e P30 Pro si concretizzerà, finalmente oggi 6 febbraio, abbiamo delle notizie più concrete. Per il prossimo 24 febbraio, il produttore ha previsto un evento specifico dove sarà presentato probabilmente Solo il primo smartphone pieghevole dell'azienda. Per la serie successiva ai Huawei P20 invece bisognerà attendere almeno un'ulteriore mese, o almeno è questo quanto trapelato negli ...

Già tra un mese Huawei P30 Lite? Primi dettagli display e fotocamere : Il Huawei P30 Lite è davvero più vicino di quanto pensano in molti: secondo le ultime anticipazioni, la sua uscita dovrebbe anticipare quella dei fratelli maggiori Huawei P30 e P30 Pro e dunque concretizzarsi nel brevissimo periodo. Come comunicato da GizmoChina, il lancio del Huawei P30 Lite (magari non accompagnato da nessun evento in grande stile) dovrebbe trovare la sua collocazione temporale già a fine febbraio. A qualche ora dall'inizio ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno tre e quattro fotocamere nei nuovi render : Huawei P30 e P30 Pro sarebbero i protagonisti di due nuovi render che li ritrarrebbero con rispettivamente tre e quattro fotocamere posteriori: diamo un'occhiata ad alcuni dettagli del possibile design dei prossimi top di gamma della casa.

Design e specifiche Huawei P30 Lite : adesso è tutto più chiaro : Potremmo assistere alla presentazione Huawei P30 Lite per la fine di febbraio, come riportato dal portale 'gizmochina.com'. Il produttore cinese ha spesso preannunciato la versione economica della nuova line-up in via separata ed anticipata rispetto ai modelli principali, che pure dovrebbero essere lanciati da lì a poco (in teoria nel giro di un mese, essendo previsti Huawei P30 e P30 Pro per la fine di marzo). Il device, presumibilmente, ...

Debutto a fine febbraio per Huawei P30 Lite? Forse; ecco intanto le sue presunte specifiche : Huawei P30 Lite potrebbe giocare d'anticipo sui suoi sodali P30 e P30 Pro debuttando a fine febbraio, circa un mese prima della presentazione presunta di questi ultimi. Spuntano intanto alcune sue specifiche fra cui un display IPS LCD da 6 pollici e un HiSilicon Kirin 710 fra la dotazione di bordo.

A tutta sicurezza Huawei P30 e P30 Pro : rivoluzionario lettore impronte e non solo : Iniziano ad essere copiosi i rumor relativi ai Huawei P30 e P30 Pro. Nella giornata di oggi già siamo riusciti a riportare ai nostri lettori i nomi in codice dei due device top di gamma ma anche della rispettiva variante Lite della futura generazione del device. Ora ritorniamo sulla gamma in questione, grazie a nuove anticipazioni relative all'aspetto sicurezza garantito alle ammiraglie. Non c'era già da stupirsi ma ora ne abbiamo la conferma ...

Si avvicinano Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : gli ultimi dettagli : La famiglia dei Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite è più vicina che mai: i tre dispositivi dovrebbero essere presentati per la fine di marzo, di poco posticipati rispetto al primo smartphone pieghevole del colosso cinese, in programma per il MWC 2019 di Barcellona, che si dice dotato di tecnologia 5G (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Stando a quanto riportato da 'gizmochina.com', i tre esemplari, contraddistinti dai product-code ...

Svelati i presunti nomi in codice di Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : L'EEC (Eurasian Economic Commission) ha certificato tre nuovi device di Huawei e potrebbe trattarsi di Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite

Huawei P30 e P30 Pro : display OLED - più RAM e fotocamera migliorata : Nelle ultime settimane si è molto parlato di Samsung e dell’attesa nuova linea di smartphone Galaxy S10 che vedranno la luce a breve, quasi in concomitanza con il MWC 2019. Ma il produttore sudcoreano non è certo l’unico ad avere in mente novità per i suoi clienti. Huawei non è da meno, soprattutto dopo l’ennesimo risultato positivo raggiunto nel 2018, anno in cui è avvenuto il sorpasso su Apple trasformando il colosso ...

Con il contagocce le specifiche di Huawei P30 e P30 Pro : tutto quanto già noto al 25 gennaio : Diciamoci la verità: del Huawei P30 e P30 Pro, fino a questo momento, si è parlato davvero pochissimo. Dei successori della serie Huawei P20 non si sa molto ma almeno alcune specifiche hardware e pure qualche dettaglio in più sul design dei top di gamma attesi per la primavera può essere ricapitolato in questo articolo. Anche per non lasciare i fan del brand a bocca asciutta in questa prima parte del 2019 e pure per beneficiare delle ultime ...

Huawei P30 punterà tutto sugli schermi OLED e su una nuova fotocamera ancora più evoluta : Secondo i feedback forniti dai primi utenti che stanno testando Huawei P30 e P30 Pro, troveremo schermo OLED, tanta RAM e una nuova fotocamera.

Huawei P30 in tre dimensioni : come sarà : 8 Gennaio 2019 - I rumor e le anticipazioni cominciano a svelare qualche informazioni in più sui prossimi device della famiglia Huawei P30 . L'azienda cinese prosegue nella sua politica di diversificazione e lancerà durante il Mobile World Congress 2019 di Barcellona ben tre nuovi dispositivi: il Huawei P30 Lite, il Huawei P30 e il Huawei P30 Pro . Oltre al nome, i tre ...

Come saranno Huawei P30 e P30 Lite : video render e foto : Molti si staranno chiedendo Come potrà configurarsi il design di Huawei P30, successore dell'attuale Huawei P20, che di strada e di successi ne ha macinati. L'ultimo render, pubblicato da OnLeaks, ci mostra le presunte forme del prossimo top di gamma cinese, che potrebbe presentare una finitura a specchio ancora più interessante. Sul dorso del device preso in esame compare una fotocamera tripla, con un sensore principale da 40MP, uno da 20MP ed ...

SlashLeaks diffonde i proteggi schermo dei Huawei P30 e conferma il jack audio per il P30 Lite : Di cover e di proteggi schermo sono pieni i mercatini, per cui di solito non si dà molta rilevanza alle indiscrezioni che provengono da questi elementi