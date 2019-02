Hakim Ali Al-Araibi | negato il rilascio su cauzione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Altre novità nelle ultime ore suAli Al-, è stato infattiilsu: nel dettaglio: le autorità thailandesi sostengono che ci possa essere il rischio di fuga, il calciatore resta dunque in carcere e rimane sempre a rischio estradizione in Bahrain dove è stato condannato in contumacia a 10 anni per atti vandalici contro una stazione di polizia, episodio che però il diretto interessato non ha mai confermato.Ali Al-è stato arrestato a fine novembre a Bangkok, dove si era recato in viaggio di nozze e nel frattempo è in corso una campagna che ne chiede il ritorno in Argentina.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloAli Al-ilsuCalcioWeb.