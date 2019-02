Gruppo FCA : Manley vuole cedere Alfa Romeo - Fiat e Lancia e abbandonare l’Europa? : La strategia del CEO di FCA Manley potrebbe portare ad un progressivo abbandono del mercato europeo per prediligere zone del globo economicamente più promettenti Con la scomparsa di Sergio Marchionne e l’arrivo al vertice del Gruppo FCA di Mike Manley le sorti di Fiat-Chrysler potrebbero cambiare in maniera decisamente drastica. Il futuro del Gruppo italo-americano nel continente europeo non sembra più così chiaro, sono in molti infatti a ...

Gruppo FCA - Le monovolume diventano 35th Anniversary : Per celebrare i 35 anni di storia dei propri minivan, il Gruppo FCA presenterà al Salone di Chicago le nuove serie speciali 35th Anniversary delle Chrysler Pacifica, anche in versione Hybrid, e Dodge Grand Caravan. I nuovi modelli arriveranno nelle concessionarie statunitensi la prossima estate e contribuiranno al raggiungimento del traguardo di 15 milioni di monovolume prodotte dal costruttore: dal 1984 a oggi, i vari marchi del Gruppo hanno ...

Mercato auto - vendite giù a gennaio : immatricolazioni in calo del 7 - 55%. Il Gruppo FCA arretra del 21 - 6 per cento : Il 2019 del Mercato auto inizia con il segno meno. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture, a gennaio le immatricolazioni sono state 164.864, in calo del 7,55 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. A calare è anche il Mercato dell’usato: i 377.787 trasferimenti di proprietà sono il 3,69% in meno rispetto a un anno fa. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per ...

Gruppo FCA - Via alle promozioni Tutto chiaro e Bonus Impresa : Il Gruppo FCA lancia l'iniziativa commerciale "Tutto chiaro", dedicata all'intera gamma Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Nei fine settimana del 9-10, 16-17 e 23-24 saranno organizzati dei Porte Aperte presso le concessionarie e l'offerta rimarrà valida fino al 28 febbraio.La promozione per Fiat, Lancia Jeep e Alfa Romeo. I clienti potranno ottenere fino a 6.000 euro di vantaggi per l'acquisto delle vetture nuove combinando ...

Bonus ai dipendenti del Gruppo FCA In media più di 1.250 euro in busta : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato alle organizzazioni sindacali i valori del Bonus retributivo, che sarà erogato a febbraio a tutti i dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro... Segui su affaritaliani.it

Manley : 'Con l'ecotassa va rivisto il piano per l'Italia'. Ceo di Fca assicura che il Gruppo è solido : DETROIT - La prima volta di Manley. In pubblico, ad un salone, a rispondere alle domande dei media sul presente e futuro di Fca. In prima fila alla presentazione del nuovo Ram 'Heavy...

Gruppo FCA - Gli investimenti per l'Italia saranno rivisti : Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro che il Gruppo FCA aveva previsto per l'Italia sarà rivisto a seguito dell'introduzione dell'ecotassa. Ad annunciarlo, a margine della conferenza della Ram al Salone di Detroit, è stato lo stesso ad del Gruppo, Mike Manley.investimenti in forse. "Il piano deve essere necessariamente rivisto: in questo momento è in fase di revisione" ha dichiarato il successore di Sergio Marchionne, ...

Fca - probabile accordo in Usa su emissioni diesel. Per Gruppo sanzione di 650 mln dollari : NEW YORK - Fca pagherà complessivamente oltre 650 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Secondo indiscrezioni riportate dai media Usa,...

Gruppo FCA - A Las Vegas la Pacifica di Waymo - VIDEO : Sullo stand del Gruppo FCA al CES di Las Vegas, andiamo a scoprire e toccare con mano la Chrysler Pacifica Hybrid di Waymo, l'azienda di guida autonoma controllata da Google impegnata nel progetto pilota di ride-hailing senza conducente su larga scala. Livello 4 e 5. Waymo ha deciso di appoggiarsi a un unico fornitore per poter sviluppare in tempi rapidi un'infrastruttura di sensori e tecnologie ...

Fca - grazie a Jeep e Ram in Usa Gruppo chiude 2018 a +9%. GM - Ford e Toyota ai primi 3 posti : NEW YORK - Il gruppo FCA esce vincitore dalla sfida commerciale del 2018 negli Stati Uniti, chiudendo l'anno al quarto posto nel mercato con 2.235.204 immatricolazioni alle spalle di GM, Ford e...

Fca - boom Jeep nel 2018 : +71%. Immatricolazioni in Italia - 1 vettura su 4 è del Gruppo - 26% - : TORINO - Nel 2018 le auto Fiat Chrysler automobiles immatricolate nel 2018 sono quasi mezzo milione, per una quota del 26,2% del totale , 1,9 mln, . Il gruppo registra negli ultimi mesi un trend...

Gruppo FCA - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Gruppo FCA - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...