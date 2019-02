Grancio | magistratura accendere riflettori su approvazione stadio Roma

romadailynews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)– “Laaccende i fari su un procedimento didellodellache potrebbe essere stato forzato per favorire interessi personali, con una richiesta di rinvio a giudizio che riguarda amministratori e tecnici direttamente coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni. Mi chiedo come possa la sindaca annunciare una brusca accelerazione di questo stesso procedimento, facendo finta di non accorgersi che le conclusioni dell’indagine giudiziaria aprono interrogativi inquietanti sui passaggi decisivi che hanno portato l’iter diallo stato attuale. Non sara’ perche’ qualcuno ha fretta di nascondere la polvere sotto il tappeto?”.E’ questo il commento di Cristina, esponente di demA e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, alla notizia che la Procura della Repubblica diha ...