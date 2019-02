Giovani e lavoro | a febbraio il Festival a Tirano

Firenze - Menarini farmaceutica "docente" di lavoro per Giovani laureati : "Lezione di lavoro" all'Università di Firenze per più di 50 studenti del corso di studio in CTF e Farmacia da parte di due alti Dirigenti di "Menarini". Docenti d'eccezione Massimo Galeazzi e Jacopo ...

Reddito - Confindustria : “Livello troppo alto rispetto agli stipendi dei Giovani - scoraggia ad accettare un lavoro” : “Nelle intenzioni del governo il Reddito di cittadinanza vuole essere uno strumento di politica attiva, ma anziché incentivare l’offerta temiamo che abbia un effetto di scoraggiamento” al lavoro. A dirlo, durante l’audizione sul decretone in Commissione Lavoro al Senato, è stato Pierangelo Albini, direttore dell’Area Welfare di Confindustria, che ha legato il rischio disincentivo al “livello troppo elevato del beneficio ...

Lavoro e Giovani - la situazione dopo il diploma : stipendi miseri e tanti disoccupati : Il Lavoro sembra un miraggio per molti giovani, soprattutto dopo il diploma. Ad un anno dal conseguimento del titolo di studio almeno 2 giovani su 3 sta ancora cercando un impiego. A dirlo è il ...

Perché i Giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia : Il lavoro c’è, mancano le competenze si dice spesso. Ma è davvero così semplice? La situazione è più complessa e dipende da vari fattori tra cui la taglia dimensionale delle imprese Italiane, la scarsa presenza di grandi aziende, il nodo delle retribuzioni e l’insufficiente collegamento formazione-lavoro...

Perchè i Giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia : E a 20 anni dal titolo, un laureato in economia può arrivare a guadagnare il 120% in più di un collega delle scienze umane». Certo, aggiunge Anelli, «si tratta di settori dove la 'trasferibilità' ...

Lavoro : in Veneto 25 mila iscrizioni a 'Garanzia Giovani' nel 2018 : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Sono circa 25 mila i giovani che ogni anno si rivolgono a Garanzia Giovani Veneto per poter usufruire dei servizi previsti, tra orientamento, formazione e tirocinio, o per beneficiare degli incentivi all’assunzione riservati ai giovani iscritti al Programma. È quanto em

Quando il lavoro è un miraggio : a un anno dal diploma a spasso due Giovani su tre : Secondo il Rapporto 2019 di Almadiploma soltanto il 35,5% dei diplomati ha trovato un'occupazione un anno dopo la Maturità...

Così i Giovani si inventano il lavoro - anche dove non c’è : Stefano CaccavariRoberta CarusoCaterina CeraudoCarlo GalloAngelo VentimigliaOltre 180mila giovani hanno lasciato la Calabria negli ultimi quindici anni: è quanto emerge dal rapporto annuale sull’economia di Demoskopica per la BCC Mediocrati. La perdita di capitale umano è essenzialmente ascrivibile ai movimenti verso il Centro Nord e, in misura minore, alle migrazioni verso l’estero in quanto la regione è maglia nera di giovani che non lavorano ...

Antonella Clerici : “Ho deciso di vivere immersa nel verde. Lo dico spesso che per trovare lavoro i Giovani devo darsi all’agricoltura” : “Voglio andare a vivere in campagna“, cantava Toto Cutugno e questo desiderio è diventato presto realtà per Antonella Clerici. Dopo quasi trent’anni ha detto addio a Roma per trasferirsi a Arquata Scrivia, un comune piemontese di 6 mila abitanti tra Genova e Alessandria. “Questo posto – la mia casa immersa nel verde – è meraviglioso. Io qui sto benissimo. Sono una provinciale e per me vivere qui è un ritorno ...

SPILLO/ Se gli Uomini di Davos scoprono il Modello Lombardia per il lavoro ai Giovani : Tra i servizi dal World Economic Forum di Davos, sulla stampa è arrivato anche un elogio alle politiche attive del lavoro della Lombardia

Bankitalia - Panetta : lavoro ai Giovani e aiuti alle banche piccole : La minore offerta di prestiti, se protratta nel tempo può rappresentare un freno allo sviluppo dell'economia italiana , caratterizzata dall'ampia presenza di piccole imprese. Per evitare che ciò ...

Bankitalia : tornare crescere ritmi sostenuti - serve lavoro Giovani : Roma, 26 gen., askanews, - L'economia italiana 'ha bisogno di tornare a crescere a ritmi sostenuti. Soltanto lo sviluppo può generare le risorse necessarie per contrastare le diseguaglianze e alleviare le difficoltà in cui ...