Germania | industria all' industria in calo anche a dicembre

Germania preoccupata - Piano Industria 2030 alza le autodifese con il soccorso dello Stato : L'economia tedesca ha bisogno di interventi. Preoccupano i conti pubblici, se è vero che Deutsche Bank stima che la Germania sta andando verso una recessione. "L'avvio dell'economia tedesca nel 2019 è Stato molto deludente" ha commentato in un report l'economista di Deutsche Bank Sebastian Becke, aggiungendo che "l'evoluzione di diversi indicatori chiave ciclici ci sta dicendo che l'economia tedesca sta andando verso una ...

La Germania punta sullo stato per garantire il futuro della sua industria : ... la strategia illustrata da Altmaier definisce dunque quando "l'azione dello stato può essere eccezionalmente giustificata o addirittura necessaria per evitare gravi svantaggi per l'economia ...