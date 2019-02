Geraint Thomas rinuncia al Giro d' Italia | ' Forse ci sarò nel 2020'

Un team d’eccezione in allenamento in California : che spasso con Crutchlow in sella con Geraint Thomas e Cavendish [VIDEO] : Che spasso con un team britannico d’eccezione per le strade della California: Crutchlow in allenamento con Thomas e Cavendish Dopo il primo assaggio della stagione 2019 di ciclismo col Tour Down Under, i corridori di tutto il mondo continuano la loro preparazione in vista degli appuntamenti successivi. Non solo raduni specifici con i team, ma anche ‘scampagnate’ in compagnia di amici e e colleghi, per i ciclisti. Un team ...