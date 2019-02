Georgina, dolore prima del matrimonio: «Sono devastata, Cristiano si sta prendendo cura di me»

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) «si stadi me in modo particolare in questi giorni di grande tristezza». CosìRodriguez, compagna diRonaldo, che ha da poco perso il papà, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, morto a 70 anni in Argentina. L’ex allenatore di calcio ha sofferto di gravi problemi di salute dopo aver subito un ictus due anni e mezzo fa.«Casualità della vita,atterrata nel paese che mi ha visto nascere alla stessa ora e giorno della mia nascita 25 anni fa. 1994. Capriccioso destino, mia amata Buenos Aires», aveva scritto nell’ultimo post su Instagram la modella nata in Argentina e cresciuta in Spagna.