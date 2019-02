Georgina | ' Cristiano si sta prendendo cura di me' E sul matrimonio

Georgina Rodriguez augura buon compleanno a Cristiano Ronaldo : il dolce VIDEO social di CR7 versione papà : Georgina Rodriguez ed i suoi auguri social a Cristiano Ronaldo: un VIDEO dolce svela il lato tenero di CR7 Per i 34 anni di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha voluto augurare buon compleanno al proprio compagno in maniera particolare. La bellissima argentina ha postato sui social un VIDEO in cui CR7 gioca con il piccolo Mateo, svelando il lato paterno del portoghese ai fan. Il calciatore della Juventus in versione papà ha conquistato ...

Georgina Rodriguez - la compagna di Cristiano Ronaldo ha perso il padre : Un sabato di campionato complicato per Cristiano Ronaldo, campionissimo della Juventus questa sera in campo contro il Parma.Georgina Rodriguez, amata di CR7 nonché madre della sua ultima figlia, ha infatti perso il padre, Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon, deceduto all'età di 70 anni. Georgina è tornata in Argentina dalla famiglia. Due anni fa papà Jorge era stato colpito da un'ischemia cerebrale ma non si è di fatto mai del tutto ...

Cristiano Ronaldo - lutto in famiglia per Georgina : ROMA - Brutta notizia in casa Cristiano Ronaldo : è morto all'età di 70 anni Jorge Eduardo Rodriguez , ex allenatore di calcio e padre della compagna del calciatore della Juventus. Il papà di Georgina ...

Georgina Rodriguez - 5 curiosità sulla bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo : Qui di seguito 5 curiosità e 5 foto più belle della modella Georgina Rodriguez. Ad esempio secondo i rumors di gossip, la relazione tra Georgina ed il campione Ronaldo, ebbe inizio grazie ad un party organizzato dal marchio di alta moda ''Dolce e Gabbana''.

Cristiano Ronaldo romanticissimo : gli auguri di buon compleanno alla sua Georgina sono pieni d’amore [FOTO] : Cristiano Ronaldo dolcissimo nel giorno del 25° compleanno della sua compagna Georgina Rodriguez: il romantico post dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo non perde mai occasione di manifestare tutto il suo amore per la compagna Georgina Rodriguez. Dopo diversi scoop e flirt, sembra che il calciatore portoghese, attaccante della Juventus, abbia finalmente trovato l’amore vero. Oggi la bella argentina, madre della piccola ...

Cristiano Ronaldo e Georgina sorridenti a Madrid per risolvere la questione con il fisco : Quella di oggi è stata una mattina un po' particolare per Cristiano Ronaldo che è dovuto tornare a Madrid per risolvere la questione con il fisco spagnolo. CR7 è arrivato al tribunale intorno alle 9:30 ed era accompagnato dalla compagna Georgina. Il giocatore della Juventus era molto sorridente e tranquillo e ad attenderlo c'erano alcuni tifosi e giornalisti. Cristiano Ronaldo ha già versato una multa di 13,4 milioni all'Hacienda e oggi ha ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina vanno a vedere la partita del figlio : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata intorno alle 12 sul campo della Continassa per svolgere il secondo allenamento in vista della partita contro il Chievo Verona. Al termine della seduta ovviamente i giocatori bianconeri hanno lasciato il JTC per tornare a casa e godersi un po' di meritato riposo. La preparazione della Juventus in vista del Monday Night riprenderà domani in mattinata. Dunque i giocatori bianconeri hanno approfittato per ...

Supercoppa Italiana – Quanto amore in casa CR7 : Georgina Rodriguez ed i dolcissimi figli fanno il tifo per Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Tutto l’amore della famiglia di Cristiano Ronaldo durante la Supercoppa Italiana: grande tifo da parte di Georgina Rodriguez e dei dolci figli di CR7 La Juventus ha conquistato oggi pomeriggio la sua ottava Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha trionfato a Gedda sul Milan, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Un’emozione speciale per l’attaccante portoghese che ha così conquistato il suo primo trofeo con la ...

Georgina Rodriguez cittadina del mondo - la fidanzata di Cristiano Ronaldo super sexy a Dubai [FOTO] : Georgina Rodriguez prorompente con alle spalle Dubai: l’ultima foto social della fidanzata di Cristiano Ronaldo è mozzafiato Pantaloncini aderenti e sexy top che mostra le forme prorompenti. È questo il sensuale look indossato da Georgina Rodriguez nel suo ultimo scatto social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo si fa immortalare con alle spalle il mare e lo splendido panorama offerto da Dubai e scrive a didascalia della ...