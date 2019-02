Fuga di gas nel Pisano | strade chiuse

Seregno : riparata la Fuga di gas - danno causato dalle radici di una pianta : stata riparata la perdita che ha provocato la fuga di gas che ha portato all'evacuazione di 38 persone in via Stoppani a Seregno. danno causato dalla pressione delle radici di un albero, nei prossimi ...

Bologna. Zona Barca : Fuga di gas in via Lorenzetti - accoglienza del centro sociale Rosa Marchi : I cittadini residenti in nove numeri civici di via Lorenzetti, in Zona Barca, al Quartiere Borgo Panigale-Reno, sono stati evacuati

Olanda - esplosione per Fuga di gas : casa crolla a L’Aia - possibili dispersi : esplosione per una fuga di gas a L’Aia, in Olanda: i media locali riportano che si è verificato il crollo di una casa. L’incidente è avvenuto sulla Jan van der Heijdenstraat. I vigili del fuoco non escludono che ci siano persone sotto le macerie dell’abitazione. L'articolo Olanda, esplosione per fuga di gas: casa crolla a L’Aia, possibili dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Fuga di gas in via Chambéry : Alle ore 18 circa di martedì 22 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti, in un appartamento di via Chambéry, ad Aosta, per una Fuga di gas. La criticità è stata risolta ma è stata comunque ...

Esplosione in Russia : Fuga di gas a Shakhty - almeno un morto : Un’Esplosione si è verificata in un edificio di 9 piani nella città di Shakhty, nella regione di Rostov, in Russia: almeno una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal Ministero delle Emergenze, citato dai media russi. Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate nell’edificio. Quattro appartamenti all’8° e 9°piano sono stati parzialmente distrutti nell’Esplosione, causata da una fuga ...

Russia - esplosione palazzo per una Fuga di gas - 1 vittima - 7 feriti - : esplosione per una fuga di gas si è verificata in un palazzo residenziale nella cittadina russa di Shakhty poco lontano da Rostov-sul-Don. Sono stati evacuati tutti gli abitanti del palazzo. Il ...

Parigi - esplosione nel quartiere dell'Opera per una Fuga di gas : quattro morti - grave un'italiana : Il tutto mentre dall'altra parte di Parigi i gilet gialli cominciavano a raccogliersi davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, nella zona est della città, per una nona giornata di ...

Parigi - esplosione a Opera dopo una Fuga di gas in un panificio : 3 morti e una quarantina di feriti. Sta meglio l’italiana operata : «Pensavamo fosse un terremoto»: morti, feriti, due palazzi semidistrutti, altri pericolanti, turisti in fuga con le valigie in mano, un panorama di terrore e distruzione. Nel cuore di Parigi, nel centralissimo 9/o arrondissement, zona turistica a ridosso dell’Opera, tutto è esploso poco prima delle 9 mentre i pompieri stavano già intervenendo per u...

Operata Angela - ferita nell’esplosione di Parigi. Tre morti dopo una Fuga di gas : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Torino - accende una sigaretta ma c’è una Fuga di gas : l’appartamento esplode : Marito e moglie sono rimasti ustionati, oggi pomeriggio a Giaveno, a causa di una forte fiammata scaturita da un'esplosione in un appartamento di via Giuseppe di Vittorio. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato provocato dall'accensione di una sigaretta durante una perdita di gas in casa.Continua a leggere

Parigi - esplosione per una Fuga di gas 3 morti. Fra i feriti un italiana - il padre 'Operata - sta meglio' : Cronaca Angela Grignano, la trapanese ferita nell'esplosione di Parigi: "Dài guerriera, rialzati" di MARIA EMANUELA INGOGLIA e GIORGIO RUTA

Parigi - esplosione per Fuga di gas : tre morti. 36 feriti - grave un’italiana. Coinvolti videomaker di Cartabianca e Agorà : Prima l’incendio, poi una forte esplosione sentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di Parigi. Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di una fuga di gas. Tre persone sono morte: sono due pompieri e una cittadina spagnola. Tra i 37 feriti, 8 sono gravi. Tra loro c’è anche Angela Grignano, ...

Parigi - esplosione a Opera dopo una Fuga di gas in un panificio : 3 morti e 47 feriti (tre italiani) : Una panetteria del nono arrondissement a Parigi è esplosa a causa di una fuga di gas. Sono morti due pompieri, che erano intervenuti poco dopo le 8.30 per la fuoriuscita di gas ma non sono riusciti ad evitare la deflagrazione, e una donna spagnola che alloggiava in un albergo adiacente. Altre 47 persone sono rimaste ferite, dieci in modo grave tra ...

Livorno - palazzo evacuato per Fuga di gas : 80 persone in strada : Sono una ottantina le persone interessate dall’evacuazione del palazzo in via Piaggio a causa di una fuga di gas. Secondo la Protezione civile, sono stati evacuati 23 abitazioni e tre attività commerciali. L'articolo Livorno, palazzo evacuato per fuga di gas: 80 persone in strada sembra essere il primo su Meteo Web.