Fondo Monetario | Pil Italia +0 | 6% nel 2019 | sotto l' 1% anche nei prossimi anni

Il Fondo Monetario Internazionale è diventato un problema : Le proiezioni sono fatte con modelli matematici e deterministici applicando allo studio dell'economia, scienza sociale, l'abito mentale di chi studia le scienze esatte in cui ciò che conta è solo il ...

Salvini contro il Fondo Monetario : 'Sono loro la minaccia - non l'Italia' : 'Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il FMI che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti ...

Salvini contro il Fondo Monetario : "Sono loro la minaccia - non l'Italia" : "Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il FMI che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel suo ultimo aggiornamento dell'Outlook il Fondo taglia le stime di crescita e cita l'italia come uno dei fattori di rischio dell'economia globale. La ...

Fondo Monetario Internazionale taglia stime Pil Italia a +0 - 6% nel 2019 : L'economia Italiana sta frenando più bruscamente del previsto e il Fondo Monetario Internazionale adegua le sue previsioni, stimando che il Pil tricolore nel 2019 limiterà la sua crescita al +0,6% per poi riaccelerare al +0,9% nel 2020. Per l'anno in corso si tratta di un un taglio di ben 4 decimi di punto rispetto alle precedenti stime stilate nel mese di ottobre dall'istituzione di Washington che ora - nella revisione del suo 'World Economic ...

Esm - l’Eurogruppo passa la riforma Verso il Fondo Monetario Europeo : Bepi Pezzulli non è uno che gira attorno ai problemi: “in questa partita a scacchi, Bruxelles ha fatto l’arrocco”. L’avvocato d’affari, Presidente del think-tank eurocritico e filo-britannico Select Milano si riferisce alle deliberazioni prese all’Eurogruppo Segui su affaritaliani.it