Fmi: da Italia rischio contagio globale

: Le stime dell'Fmi; Pil Italia +0,6% nel 2019, +0,9% nel 2020 'Con il #redditocittadinanza c'è il rischio che ci sia… - Agenzia_Ansa : Le stime dell'Fmi; Pil Italia +0,6% nel 2019, +0,9% nel 2020 'Con il #redditocittadinanza c'è il rischio che ci sia… - SkyTG24 : #UltimOra Fmi: timore politiche lascino Italia vulnerabile #canale50 - ilfoglio_it : La #recessione? Fmi e Banca d'Italia l'avevano detto, ma per il governo le loro previsioni erano infondate -

La crescita inè rallentata ed è aumentato ilrecessione. In caso di "stress acuto" ci potrebbe essere une significativo. E' l'allarme lanciato dal Fmi che stima per il Pilno un +0,6% nel 2019. Il Fmi indica la via di riforme strutturali per sbloccare il potenziale di crescita.E sul Reddito di cittadinanza: è un passo nella giusta direzione, ma prevede benefit "molto alti" con ildi essere un "disincentivo al lavoro". Su Quota 100: può "aumentare i già elevati costi pensionistici".(Di mercoledì 6 febbraio 2019)