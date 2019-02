Fino al 14 febbraio all' asta un ' cuore-meteorite' che vale 500 mila dollari

Fino al 24 febbraio 200 euro di sconto per Samsung Galaxy Note 9 e 150 euro per S9 : ecco come : Lo scorcio iniziale di questo 2019 è stato assai intenso per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy Note 9. Tra prime tracce di Android Pie ed il nuovo aggiornamento di cui vi abbiamo parlato nei giorni nostri su questo magazine, infatti, spesso e volentieri abbiamo dedicato spazio al top di gamma lanciato durante la stagione autunnale. Tuttavia, oggi 5 febbraio tocca dedicare una parentesi allo smartphone anche dal punto di ...

Premi di laurea di febbraio : contributi economici Fino a 5000 euro : Per il mese di febbraio, ci sono ben sei bandi in scadenza funzionali a Premiare le migliori tesi di laurea che trattino uno specifico tema o possano essere ricondotte ad una precisa area tematica. I Premi per i quali sarà possibile candidarsi entro il mese di febbraio, sono:...Continua a leggere

C’è tempo Fino al 28 febbraio per richiedere i premi del catalogo Vodafone Happy : I punti del programma Vodafone Happy possono essere raccolti fino al 15 febbraio, ma c'è tempo fino al 28 febbraio per richiedere i premi. L'articolo C’è tempo fino al 28 febbraio per richiedere i premi del catalogo Vodafone Happy proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre proroga il proprio listino di offerte Fino al 10 febbraio : Le offerte telefoniche annunciate nel listino di gennaio di Wind Tre saranno ancora disponibili per una manciata di giorni, salvo ulteriori proroghe. La data di scadenza è stata rinviata a domenica 10 febbraio. L'articolo Wind Tre proroga il proprio listino di offerte fino al 10 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile proroga le sue offerte Fino al 6 febbraio con prezzi a partire da 4 - 99 euro : Kena Mobile ha deciso di prorogare fino a mercoledì 6 febbraio 2019 le offerte Kena 4.99, Kena 5.99, Kena 7.99 e Kena 9.99. Ecco tutti i dettagli L'articolo Kena Mobile proroga le sue offerte fino al 6 febbraio con prezzi a partire da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Meteo Sicilia - 1° Febbraio di Super Caldo con lo Scirocco : temperature Fino a +22°C - domani oltre +25°C [FOTO] : 1/8 ...

Utilissima rottamazione sul volantino Expert : quanto si risparmia sui Samsung Galaxy e iPhone Fino al 17 febbraio : Impossibile non prendere in considerazione la rottamazione del volantino Expert valido fino al prossimo 17 febbraio. Grazie a qualche device usato e magari chiuso nel cassetto sarà possibile beneficiare di uno sconto su svariati Samsung Galaxy ma anche su qualche iPhone. Le occasioni non mancano presso le catene di elettronica fisiche della catena, con la possibilità di disfarsi pure di qualche telefono non più in uso. L'iniziativa del ...

Un eschimese in Amazzonia al Teatro India Fino al 3 febbraio : Dall’ 1 al 3 febbraio in scena al Teatro India UN eschimese IN Amazzonia, terzo e ultimo spettacolo della TRILOGIA SULL’IDENTITÀ della rivelazione Liv Ferracchiati. Nel suo Teatro si dibattono la scoperta e la costruzione del sé nella relazione con il mondo, una partitura artistica che mette in discussione ciò che è considerato “norma”. Con la sua compagnia The Baby Walk, l’artista e regista ha conquistato la scena nazionale attraverso ...

Fca : a febbraio bonus per dipendenti italiani - a quelli di Pomigliano e Verrone Fino a 1.580 euro : La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell'ambito del piano industriale ...

Offerte di Lavoro Sanità da Croce Rossa e Telefono Azzurro Fino al 25 febbraio : Sono numerosi i posti di Lavoro disponibili nel settore della Sanità. Le aziende che ricercano personale professionale sanitario sono il Ministero della Salute, il Telefono Azzurro e la Croce Rossa Italiana. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni aperte a febbraio 2019 Il Ministero della Salute conferisce 14 incarichi di medico generico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale ...

Anticipazioni Beautiful Fino al 3 febbraio : Steffy accetta le condizioni di Bill Spencer : Tempi duri attendono Steffy Forrester nelle prossime puntate italiane di Beautiful, ampiamente caratterizzate dal tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Il nome dell'attentatore è ormai stato svelato: si tratta di Taylor Hayes che ha compiuto un simile gesto disperato per vendicare la figlia, convinta che Bill abbia approfittato di lei. Ma ora che la verità è stata svelata si aprirà un altro grande punto interrogativo: cosa accadrà a Taylor? ...

Roma. Scuole infanzia : iscrizioni 2019/2020 Fino al 6 febbraio : iscrizioni aperte per i bambini alla Scuola dell’infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2019 – 2020. Le iscrizioni sono state aperte il

Quota 100 in Gazzetta ufficiale : per i docenti tempo Fino al 28 febbraio : Quota 100 è finalmente divenuta legge di Stato. La riforma previdenziale, che nasce per superare la legge Fornero, è già in vigore da oggi 29 gennaio. Durante una conferenza alla Camera, il leader della Lega, Matteo Salvini e il Sottosegretario al lavoro, Massimo Garavaglia, hanno prolungato le prime informazioni utili. Quota 100 è aperta a tutti i possessori dei requisiti cardine, che ricordiamo essere: 62 anni d'età anagrafica e 38 anni di ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore Fino all'1 febbraio : Umberto presenta il figlio ai soci : La soap opera 'Il Paradiso delle Signore' riesce a regalare spesso sorprese al pubblico, come dimostrano i colpi di scena delle ultime settimane. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che Umberto e Marta hanno delle idee totalmente differenti sul modo in cui poter aiutare Riccardo a uscire da un periodo di crisi che lo sta affliggendo. La decisione del banchiere prende il sopravvento ...